VIDEO Hrvat u Kopenhagenu otkrio zanimljivu praksu roditelja u Danskoj: 'Kad sam prvi put to vidio...'

Vrlo neobična tradicija u Skandinaviji izdržala je test vremena i prakticira se u velikoj količini i danas, s time da pritom sve ''strance'' ostavlja u čudu i šoku. Naime, u skandinavskim zemljama kod roditelja je popularno da svoju novorođenčad ostavljaju u kolicima na otvorenom da drijemaju tijekom dana, čak i kada su temperature vrlo niske. O toj temi nešto više je govorio Pjero Kargotić, splitski kreator digitalnog sadržaja koji je prije nekoliko mjeseci preselio u Kopenhagen. Kolica s bebama na ispred trgovina i kafića tamo su česta stvar, a osim što se roditelj ne brinu za zdravlje svoje djece jer ih dobro obuku za ovakve uvjete, osjećaju se i dovoljno sigurno da ih ostave same.

- Kad sam ja to prvi put vidio nisam bio siguran jesu li to samo kolica tamo ili je i beba bila unutra, ali sam se sve češće počeo susretati s time i očito je to praksa koja se u Danskoj prenosi s koljena na koljeno - objasnio je za svoje pratitelje na TikToku, pa nastavio o razlozima zašto to rade:

- Skandinavci vjeruju da djeca koja češće spavaju vani rjeđe obolijevaju od onih koji su unutra. Kako je Danska jedna od najsigurnijih država na svijetu i sve se bazira na povjerenju, roditelji niti ne pomisle da bi netko mogao uzeti njihovu bebu niti da će joj se nešto loše dogoditi dok samo spava u kolicima ispred kafića. Bebe ostavljaju vani čak i zimi, iako je temperatura ispod nule. Dobro su odjevene, u tople zimske vreće i slojeve vune, a kolica su obložena mekanim krznom.

Treba naglasiti kako tamošnje vlasti ne preporučaju spavanje vani beba kada temperatura prijeđe ispod -10°C. Kao što je i Pjero naglasio u svom videu, ova praksa uistinu je neobična na Zapadu, a to potvrđuje i slučaj u New Yorku, kada je jedna Dankinja bila uhićena zbog ''zanemarivanja djeteta'' jer je bebu ostavila da spava vani, dok je ona bila u restoranu.

Očekivano, komentatori iz Hrvatske nisu bili oduševljeni ovom idejom, no bilo je i onih koji to podržavaju. ''Dijete može početi povraćati i tako se ugušiti, može se probuditi sama na ulici i pola sata plakati dok ti ručaš - to ostavlja grozne posljedice na psihu i emocije'', pišu u komentarima, no i za to postoji rješenje - baby monitori. ''Ma nema šanse! Ne bi mogla nema te sile, ni psa ne ostavljam ispred trgovine, a kamoli bebu. Bježi'', pišu.

