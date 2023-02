VIDEO Nepoznati počinitelji ukrali auto pa se provozali trgovačkim centrom i pobjegli

Rano ujutro prvog veljače u Kanadi je došlo do nesvakidašnjeg zločina. Naime, dvije nepoznate osobe automobilom su 'provalile' u trgovački centar te se provozale praznim hodnicima prije nego su napustile prostor centra. Incident se dogodio u pokrajini York u centru Vaughan Mills, objavila je policija, uz apel građanima da im pomognu identificirati počinitelje.

"Ako imate informacije o počiniteljima ili crnom Audiju A4 iz 2011. s registracijskom oznakom Quebeca, molimo vas da nazovete policiju" napisali su iz policijske postaje York uz video koji su zabilježile nadzorne kamere trgovačkog centra Mills.

We’re going to call a flag on this one.



Early this morning a 2011 Black Audi A4 with Quebec licence plate X10 SNP smashed through Vaughan Mills. Two suspects committed a break and enter and fled.



If you have any information on this vehicle or the suspects, please call police. pic.twitter.com/m358aeD3G3