VIDEO Rasistički umirovljenik putnicima govorio da su majmuni, oni ga napali

Nakon što je umirovljenik u sjevernom Londonu imao rasistički ispad prema skupini tamnoputnih putnika pri čemu im je govorio da su 'majmuni', završio je s modricama na licu nakon što je zamahnuo šakama prema njima.

Snimka sukoba, koji se dogodio u busu na području četvrti Edgaware jučer oko 18 sati, objavljena je na internetu i izazvala je burne reakcije javnosti.

Na snimci se vidi trenutak kad umirovljenika optuže da je nazvao tamnopute putnike 'majmunima', što on potvrdi s riječima: - Da, ti si majmun.

Drugi putnici pokušavali su stati između dvije strane posvađane strane i smiriti situaciju, pritom pokušavajući nagovoriti tamnopute putnike da napuste bus. Međutim, prije nego što su napustili bus došlo je do još jedne žestoke razmjene riječi nakon koje se umirovljenik ustao i zamahnuo šakom prema putnicima.

Nakon toga zadobio je par udaraca u glavu, uslijed čega je 'zaradio' šljivu na oku i kvrgu na glavi.

Snimku sukoba objavio je jedan od putnika u busu tvrdeći kako je umirovljenik verbalno vrijeđao skupinu mladih putnika na rasnoj osnovi govoreći im da su 'majmuni'. Naveo je kako je u trenucima prije nego što je došlo do fizičkog sukoba vozač autobusa zvao policiju zbog starijeg muškarca, no nakon što je došlo do sukoba savjetovali su im da napuste bus.

- Dobio je što je zaslužio - napisao je na Instagramu gdje je i objavio snimku, prenosi Daily Mail.