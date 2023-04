VIDEO Na granici s Bjelorusijom, Ukrajinci postavili projektor koji prikazuje ruske zločine?

Ukrajinci su navodno postavili golemi projektor koji prikazuje snimke ruskih ratnih zločina i to navodno na granici s Bjelorusijom. Sadržaj na snimci je vrlo uznemirujuć. Snimku je podijelila novinska agencija Belsat. Traje dvije minute i počinje zvukom sirena za zračnu uzbunu, prije nego što je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko prikazan kako obećava da će podržati Rusiju dok bombardira ukrajinske gradove. Snimka zatim prelazi na neke od najužasnijih slika iz rata, posebno iz Buče gdje je počinjen veliki zločin.

UZNEMIRUJUĆI VIDEO

Ukrainian border guards set up a projector on the border with Belarus and show to their "colleagues" a video of the consequences of the war.



The footage shows, among other things, the results of missile strikes on the territory of #Ukraine, which were carried out from the… pic.twitter.com/VQr2a3WGXT