VIDEO Milanović poručio vojnicima: 'Neka sila bude s vama!'

Predsjednik Zoran Milanović prisustvovao je jučer međunarodnoj vojnoj vježbi Dan uvaženih gostiju MVV „Immediate Response 21“ na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju. Vojna vježba održana je u povodu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 30. obljetnice ustrojavanja Zbora narodne garde, 28. svibnja. Nakon vojne vježbe, u kojoj je sudjelovalo više od 1500 pripadnika hrvatskih, partnerskih i savezničkih oružanih snaga, predsjednik Milanović izvršio je svečani pregled postroja sudionika vježbe, a u prigodnom obraćanju poručio im je da su vježbu odradili odlično.

"Odradili ste sjajan posao i svi ste zdravi, čitavi i živi. I to je najvažnije. Ovo je jako kompliciran posao i teško je zamisliti kompliciraniju interakciju između ljudi na nekom poslu kao što je to vojni posao“, rekao je predsjednik Milanović. Istaknuo je da su se hrvatski vojnici odnosno branitelji, gardisti prvi put okupili prije trideset godina. „Okupili su se u nuždi i strahu, ali istovremeno i u hrabrosti, da brane svoju zemlju, pod svaku cijenu. Mnogi od njih su još uvijek živi, a oni koji nisu bili bi sretni i ponosni da danas vide ono što su željeli još ’91. godine. A to je Hrvatska vojska, vojska moderne, neovisne hrvatske države, zajedno sa svojim zapadnim saveznicima“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Neka sila bude s vama i da nikada ne dođete u napast upotrijebiti je

Zaželio im je uspješne karijere te da ih završe fizički i mentalno zdravi i da se vrate svojim obiteljima i drukčijem načinu života.

"Na nama i vama je da branimo demokraciju i način života koji nam je zajednički. To je naravno puno lakše reći nego ostvariti jer ljudi demokraciju doživljavaju na razne načine. Kada ste već uspješno završili vježbu, bez žrtava i bez ranjenih, neka sila bude s vama i da nikada ne dođete u napast upotrijebiti je. Neka prevlada umjerenost, uime demokracije i načina života na koji smo naviknuli i da se nakon ove teške i grozne godine, nakon koronavirusa, vratimo u normalu“, zaključio je Milanović.

Uz predsjednika Milanovića bili su predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, savjetnik Predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić, savjetnik Predsjednika za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić i posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.