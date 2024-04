Što ako Zoran Milanović podnese ostavku?

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković jutros se ponovno oglasio na Facebooku te poslao poruku predsjedniku Zoranu Milanoviću. Naime, Butković je istaknuo kako ima informacije da će Milanović sutra, u petak, podnijeti ostavku.

"Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? Sutra daješ ostavku!! Panika, ha? Kampanja ti je u rasulu, krčmar (kako me posprdno zoveš) razotkrio te kao lažova i sada tražiš šok terapiju da probaš napraviti preokret. Ali imaš jedan veliki problem, Zorane. Ti si pročitana knjiga!! Ta ostavka ništa ti neće donijeti. A znaš zašto? Zato što ljudi vide da te vodi mržnja, destrukcija i zlo. Ne može ti jedini program biti - pohapsit ću vas sve, sve ću vam uzeti, uključujući i moju kravicu Milovu. Da si bio frajer, što nisi, i dao ostavku kad si raspisao izbore, e to bi bilo vrijedno poštovanja. Ovo sada je potez očajnika i dobronamjerno ti kažem, ne blamiraj se dodatno. Budi frajer bar na kraju, stisni ruku pobjedniku i čekaj kraj mandata. P.S. Ne pitaj me kako sam doznao. Reći ću ti kad mi odgovoriš na ona moja dva pitanja", naveo je Butković.

Ustavni sud ranije je, podsjetimo, jasno istaknuo da Milanović ne može biti na listi nijedne stranke niti kandidat na parlamentarnim izborima dok obnaša dužnost predsjednika države. U slučaju njegove ostavke, privremeni predsjednik države trebao bi biti predsjednik Sabora. To bi, naime, trebao biti Gordan Jandroković, no on je nositelj HDZ-ove liste u II. izbornoj jedinici.

Umjesto Jandrokovića, poziciju mogu preuzeti i potpredsjednici, no i oni sudjeluju na izborima. Naime, Željko Reiner drugi je na listi HDZ-a za I. izbornu jedinicu, Ante Sanader je treći u IX. izbornoj jedinici, Sabina Glasovac nositeljica je liste koalicije Rijeke pravde u IX. jedinici, Furio Radin predao je kandidaturu za predstavnika talijanske nacionalne manjine, a Davorko Vidović nositelj je liste koalicije Naša Hrvatska u I. izbornoj jedinici.

S obzirom na to, nije predviđeno tko bi trebao biti privremeni predsjednik ako to nisu niti predsjednik, niti potpredsjednici Sabora. Naime, prema članku 97. Ustava, u slučaju da Predsjednik Republike podnese ostavku, dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskoga sabora. Izbori za novog Predsjednika Republike moraju se održati u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike.

"U slučaju kraće spriječenosti uslijed odsutnosti, bolest ili korištenja godišnjeg odmora, Predsjednik Republike može povjeriti predsjedniku Hrvatskog sabora da ga zamjenjuje. O povratku na dužnosti odlučuje Predsjednik Republike. U slučaju duže spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosti, a posebno ako Predsjednik Republike nije u stanju odlučiti o povjeravanju dužnosti privremenom zamjeniku, predsjednik Hrvatskog sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju odluke Ustavnog suda. Ustavni sud o tome odlučuje na prijedlog Vlade.

U slučaju smrti, ostavke koja se podnosi predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske i o kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskog sabora, ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike, dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskoga sabora.

Kada predsjednik Hrvatskoga sabora kao privremeni predsjednik Republike donosi akt o proglašenju zakona, akt supotpisuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske", stoji u Ustavu.