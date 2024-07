VIDEO Melania opet u centru pozornosti, ljudi komentiraju njezinu reakciju kad ju je suprug išao poljubiti

Donald Trump prihvatio je u četvrtak republikansku predsjedničku nominaciju pred oduševljenom publikom od tisuća ljudi na Nacionalnoj konvenciji Republikanaca u Milwaukeeju svom prvom govoru nakon pokušaja atentata. "Kandidiram se da budem predsjednik cijele Amerike, a ne polovice Amerike, jer nema pobjede u pobjedi za polovicu Amerike", rekao je, u izrazitoj promjeni tona za tipično ratobornog bivšeg predsjednika.

Trump je opisao i kako je za dlaku preživio pokušaj njegovog ubojstva, rekavši oduševljenoj publici da je bio tamo samo "milošću Svemogućeg Boga". "Čuo sam glasno zviždanje i osjetio da me nešto jako, jako jako udarilo u desno uho", rekao je dok mu je uho još uvijek bio prekriven debelim zavojem. "Rekao sam sebi: 'Opa, što je to bilo? Može biti samo metak."

