VIDEO Krenuo kaos, Sjeverna Irska u oku razorne oluje Éowyn, brzina vjetra srušila rekord: 'Da, ovo je stup u zraku!'

Crveno upozorenje izdano je za područje Škotske i Sjeverne Irske zbog dolaska ogromne oluje Éowyn koja bi mogla ugroziti živote tisuća ljudi. Izdana su upozorenja zbog nevjerojatnih brzina vjetra do 160 km/h, a već je sada oko 715.000 domova ostalo bez struje. Otkazani su letovi, a prekinuta su i putovanja željeznicom zbog vjetrova za koje se očekuje da će oštetiti i infrastrukturu i čupati drveća. Željeznički operater ScotRail obustavio je sve usluge diljem Škotske u petak, rekavši da "ne bi bilo sigurno obavljati putničke usluge zbog prognoziranih vremenskih uvjeta".

Problemi se očekuju i s vodoopskrbom u Irskoj, gdje je oko 150.000 objekta u opasnosti. Već su krenule pristizati i prve fotografije šteta koje je oluja Éowyn napravila, a najgore se očekuje tijekom dana. Kako prenosi The Guardian, zamjenica prvog ministra Škotske Kate Forbes pozvala je građane da prate uputstva. Prometni sustav doživio je gotovo potpuni kolaps. ScotRail je obustavio sve željezničke linije u Škotskoj, dok su zračne luke u Dublinu, Glasgowu i Edinburghu prijavile otkazivanje više od 334 letova, što je utjecalo na oko 50.000 putnika. Trajektne linije preko Irskog mora također su obustavljene, a vozačima se savjetuje da ne kreću na put osim ako nije apsolutno nužno.

Blaris right now. Yes that is a Telegraph pole in mid air. pic.twitter.com/NcU0CEH6qi