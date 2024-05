VIDEO Izveden jedan od najžešćih napada od početka rata: Stambena zgrada pala kao kula od karata, puno poginulih

Ruski protuzračni sustavi uništili su 16 projektila i 31 dron koje je u noći na ponedjeljak na ruski teritorij lansirala Ukrajina, uključujući 16 projektila iznad pogranične oblasti Belgorod, priopćilo je rusko ministarstvo obrane, dodajući da je u nedjelju u ukrajinskom napadu na to područje poginulo 15 ljudi.

Belgorodski guverner Vjačeslav Gladkov napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je, prema preliminarnim podacima, u današnjem napadu oštećeno pet kuća. Rusko ministarstvo navodi u ponedjeljak da je 12 navođenih projektila ispaljeno iz ukrajinskih višecjevnih raketnih bacača Vilkha te da su iznad Krima oborena četiri krstareća projektila Storm Shadow, koji se ispaljuju s aviona, te sedam dronova. Osam dronova je oboreno iznad oblasti Kurska, a četiri su presretnuta iznad Lipetska, dodaje ministarstvo.

The incident/attack in Belgorod is honestly one of the most depressing and bleak things I have seen out of this war, and that is saying something, because that bar is very high pic.twitter.com/d3VGV3u635