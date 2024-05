VIDEO Izvanredno stanje u Americi: Razorne oluje ubile najmanje 21 osobu u četiri savezne države

Grmljavinske oluje koje su zahvatile nizine juga SAD -a i gorje Ozark ubile su najmanje 21 osobu u četiri savezne države i uništile stotine zgrada, a prognostičari upozoravaju na pogoršanje vremena.

Broj poginulih tijekom vikenda uključuje najmanje osam smrtnih slučajeva u Arkansasu, sedam u Teksasu, četiri u Kentuckyju i dva u Oklahomi, prema podacima državnih hitnih službi. Guverner Kentuckyja Andy Beshear proglasio je izvanredno stanje rano u ponedjeljak, dok je Nacionalna meteorološka služba objavila da je za dijelove Georgije i Južne Karoline izdano upozorenje za jaku grmljavinsku oluju najmanje do ponedjeljka poslijepodne.

"Bila je to teška noć za naše ljude", rekao je guverner Kentuckyja na društvenoj platformi X u ponedjeljak. Kasnije je na brifingu za novinare rekao da su razorne oluje pogodile gotovo cijelu državu. Dužnosnici su rekli da je sto državnih autocesta i cesta oštećeno u olujama.

>>> VIDEO Grmljavinske oluje u SAD-u

Najmanje sedmero ljudi je poginulo, uključujući dvoje djece, a gotovo sto ih je ozlijeđeno u subotu navečer, kada je snažan tornado pogodio sjever Teksasa blizu granice s Oklahomom, rekao je teksaški guverner Greg Abbott u nedjelju. Stotine tisuća Amerikanaca suočilo se s nestankom struje u ponedjeljak zbog vremenskih nepogoda, prema web stranici za praćenje PowerOutage.

Today Gov. Andy Beshear updated Kentuckians on the state’s ongoing response to yesterday's strong storms. Read More: https://t.co/d1ysysxoAh pic.twitter.com/ck8T0Tf49h

"U nekim bi područjima ponovno uspostavljanje struje moglo potrajati danima", rekao je guverner Kentuckyja, savezne države u kojoj je više od 180.000 kućanstava ostalo bez struje. Nacionalna meteorološka služba upozorila je na dodatne oluje u dolinama Ohija i Tennesseeja, koje donose jake vjetrove, tuču, tornada te jake pljuskove koji mogu izazvati bujične poplave.

Najnoviji ekstremni vremenski uvjeti dogodili su se samo nekoliko dana nakon što je snažan tornado protutnjao gradom u Iowi, usmrtivši četiri osobe, a više pijavica pogodilo je Teksas prošlog tjedna. U međuvremenu, SAD se priprema za ono što su vladini prognostičari nazvali potencijalno "izvanrednom" sezonom uragana u Atlantiku koja počinje 1. lipnja.

Tornado crosses the road in front of the car and does a vortex breakdown east of Birch tree, Missouri earlier! #mowx @NWSPaducah

pic.twitter.com/yTLUAxMPqy