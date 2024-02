VIDEO Izraelci zapucali na Palestince koji su čekali kamione pune pomoći. Više je od stotinu ubijenih

Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je kako je najmanje 104 Palestinaca ubijeno u napadu Izraelskih oružanih snaga (IDF) dok su ispred kamiona punih humanitarne pomoći čekali svoj red za hranu. Kako se doznaje, još je i najmanje 760 Palestinaca ozlijeđeno u ovom napadu, dok je IDF objavio svoju verziju ovog događaja.

Iako je isprva IDF tvrdio kako nema informacija o ''pucnjavi na civile'', kasnije su pak objavili kako su Palestinci bili ozlijeđeni zbog nasilnog naguravanja koje je nastalo kada su kamioni puni humanitarne pomoći stigli u Pojas Gaze. Dužnosnik vojske dodao je kako su izraelski vojnici isprva pucali u zrak kao upozorenje, no naposljetku su počeli pucati u noge zbog opasnosti.

Prema IDF-u, 30 kamiona vojne pomoći ušlo je ovog četvrtka u Gazu preko prijelaza Kerem Shalom rano ujutro te je nastavilo prema sjeveru Gaze. Kada su stigli do raskrižja u gradu Gazi, stanovnici su nasrnuli na kamione te je veći broj ljudi bio i nastradao u naguravanju. Kamioni su nastavili prema naselju Rimal gdje su stigle dojave o naoružanim osobama koje su pucale na kamione i pljačkale ih, a dio gomile se potom počeo i približavati vojnicima koji su potom na njih i zapucali. Hamas se naknadno oglasio te zaprijetio zaustavljanjem pregovora o miru i puštanju taoca zbog situacije koja se danas dogodila.

- Pregovori koje vodi vodstvo Hamasa nisu otvoreni proces koji bi bio nauštrub krvi našeg naroda - naveli su, dodajući kako će ''Izrael biti odgovoran za svaki neuspjeh pregovora''. Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas u priopćenju je ''osudio masakr koji je izvela izraelska okupacijska vojska nad ljudima koji su čekali kamione s pomoći''.

🇵🇸🇮🇱 Aid was dropped into Gaza and witnesses say Israel opened fire at them while they were going to get it.



"At least 104 Palestinians killed and 760 wounded" according to Al Jazeera.



Massacre.



Crimes against humanity don't get clearer than this. pic.twitter.com/pxSeZqw0wD