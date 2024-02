Hoće li napokon doći do kraja rata? Biden najavljuje primirje u Gazi od sljedećeg ponedjeljka

Hoće li se do sljedećeg ponedjeljka postići dogovor o prekidu vatre u Pojasu Gaze? Američki predsjednik Joe Biden optimističan je i vjeruje u skori prekid vatre između Izraela i islamističkog Hamasa.

– Moj savjetnik za nacionalnu sigurnost rekao mi je da smo blizu. Nadam se da ćemo imati prekid vatre od ovog ponedjeljka – odgovorio je Biden na pitanja novinara u New Yorku. Sjedinjene Američke Države tjednima pregovaraju o novom prekidu vatre koji bi, među ostalim, trebao omogućiti oslobađanje svih talaca, no nije još poznato hoće li međunarodnim posrednicima koji pregovaraju to i uspjeti do 10. ožujka, kad počinje ramazan, sveti mjesec muslimanskog posta.

"S drugog planeta"

Vođa Hamasa Ismail Haniyeh rekao je nakon sastanka s katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem da pozdravlja napore posrednika da okončaju rat. No dodao je da Izrael odgađa pregovore dok ljudi u Pojasu Gaze umiru pod opsadom. – Nećemo dopustiti neprijatelju da koristi pregovore kao paravan za ovaj zločin – rekao je čelnik Hamasa.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je Izrael spreman za sporazum i da je na Hamasu da odustane od svojih zahtjeva, koje je opisao kao "apsurdne" i "s drugog planeta".

– Naravno da želimo ovaj sporazum ako ga možemo dobiti. Ovisi o Hamasu . Sada je to zapravo njihova odluka – istaknuo je. Izraelski ratni kabinet odobrio je nacrte sporazuma tijekom vikenda s pozivom na šestotjedno primirje za oslobađanje oko 40 talaca. Reuters je objavio da je izraelsko izaslanstvo sastavljeno od djelatnika vojske i tajne službe Mossad odletjelo u Katar kako bi, među ostalim, provjerilo identitete zatvorenih palestinskih boraca koje je Hamas želio zamijeniti za taoce. Izrael je pod pritiskom svog ključnog saveznika Sjedinjenih Država da pristane na skori prekid vatre kako bi se spriječio nadolazeći izraelski napad na Rafah. Više od polovine od 2,3 milijuna stanovnika Pojasa Gaze potražilo je utočište u gradu na granici s Egiptom. Izraelski televizijski kanali Channel 12 i Kan citirali su dužnosnike koji su rekli da pregovarački okvir koji su predložili posrednici Egipat, Katar i SAD nije u skladu sa zahtjevima Hamasa. Hamas je optužio Izrael za blokadu pregovora.

Prema podacima UN-a, količina pomoći isporučene stanovništvu u Pojasu Gaze u veljači je prepolovljena u odnosu na prethodni mjesec.

– Pomoć je trebalo povećati, a ne smanjiti, s obzirom na goleme potrebe dva milijuna Palestinaca koji žive u užasnim uvjetima – objavio je na X-u Philippe Lazzarini, čelnik Palestinske agencije Ujedinjenih naroda za pomoć (UNRWA). Samo 98 kamiona s pomoći dnevno stizalo je do obalnog pojasa, upozorio je UN. Izrael zajedno s Egiptom kontrolira granične prijelaze. Lazzarini kaže da pomoć stiže rjeđe zbog nedostatka političke volje, zatvaranja graničnih prijelaza i nepostojanja sigurnosnih uvjeta za prolazak. Kako bi se omogućila dostava pomoći, potrebni su prekid vatre i ukidanje opsade Pojasa Gaze, naveo je Lazzarini.

Netanyahu: Nisam znao

Izraelska vojska predstavila je plan za evakuaciju civila u Rafahu uoči kopnene ofenzive na jugu Pojasa Gaze. Vojska je podnijela izraelskom ratnom kabinetu "plan za evakuaciju stanovništva iz borbenih područja u Pojasu Gaze i daljnji operativni plan", priopćio je ured premijera Netanyahua. Izrael je prvi put od početka rata napao ciljeve u istočnom Libanonu.

Veliku pozornost izazvala su izvješća o korištenju izraelskih SIM kartica za mobitele prije masakra koji je počinio Hamas 7. listopada prošle godine, kad je u južnom Izraelu ubijeno oko 1200 ljudi. Kako navodi Times of Israel, izraelska vojska objasnila je da je tajna služba imala naznake da su neke izraelske SIM kartice aktivirane u Gazi. No korištene su prije a da se ništa nije dogodilo. U uredu premijera Netanyahua rekli su da on nije znao za prelazak terorista Hamasa na izraelske SIM kartice.

