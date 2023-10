VIDEO Časna sestra u akciji: Oborila aktivista koji je prosvjedovao protiv gradnje crkve

Prosvjed oko gradnje crkve u Saint-Pierre-de-Colombieru, mjestu na jugu Francuske, pretvorio se i u fizički sukob, i to između aktivista i časnih sestri. Cijeli incident dogodio se ovog ponedjeljka, a kamere su i snimile što se točno dogodilo. Naime, zbog obnove Crkve u toj regiji pobunili su se zeleni aktivisti, i to navodno jer bi njena izgradnja potencijalno mogla ugroziti rijetke biljke koje tamo rastu.

Kao odgovor na nezadovoljstvo aktivista koji su prosvjedovali ispred građevinskog zemljišta, časne sestre iz tog mjesta odlučile su se zabarikadirati tijekom noći i stvoriti ''ljudski štit'' kako bi se gradnja neometano nastavila, prenosi GB News. U jednom trenutku aktivisti su i počeli uništavati opremu s gradilišta, što je jako naljutilo časne sestre.

A French nun has gone viral in the country after tackling a climate activist who tried to block the construction of a new church due to its carbon footprint pic.twitter.com/C5OZXIplCj