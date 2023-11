VIDEO Imoćani u nevjerici nakon teške nesreće: Nisam sinoć mogao spavati. Moj je unuk ostao kod kuće

Imoćani u nevjerici obilaze mjesto teške prometne nesreće u Vinjanima gdje su smrtno stradali 20-godišnjak i 17-godišnjak, dok su putnici iz vozila, 18-godišnjak i 19-godišnjak, teško ozlijeđeni i nalaze se u splitskoj bolnici. Na mjesto nesreće došao je i mještanin koji je poznavao stradale mladiće, a koji je kazao kako nije mogao spavati. Govoreći o jednome od njih, muškarac je kazao kako s njime znao piti kavu.

"Ja sam ga zvao Višni. On je sada ili živ, ili mrtav, ja ne znam. Ne mogu zaspati pa sam došao", istaknuo je te naveo kako je on svome unuku kazao kako će on doći po njega gdje god i kad god treba. "On je ostao kod kuće. Ja ne dam, kažem ti meni javi, ja ću doći u svako doba dana i noći. Ja sam vozio dvadeset godina", kaže.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Svako tri do pet mjeseci se problem jedan ovakav dogodi. Ne mogu to objasniti", dodao je komentirao je li sinoć bilo dosta vlage i rose. "Ja sam vozač. Sve te priče su uzalud. Ovo je brzina i neiskustvo. To je bit, ali ne mogu ja donijeti osudu, niti bih donosio", istaknuo je potreseni mještanin.

Nesreća se dogodila pola sata nakon ponoći na cesti u zaseoku Kutleše kada je osobno vozilo Mercedes, u kojem su se nalazili mladići od 20, 19, 18 i 17 godina, izletio s kolnika te udario u zaštitnu metalnu ogradu uz cestu i prevrnulo se.

VEZANI ČLANCI:

Dvojica mladića od 20 i 17 godina su smrtno stradali na mjestu nesreće, a druga dvojica od 19 i 18 godina su vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni u KBC Split na daljnje liječenje. Kako se doznaje zadobili su teške i višestruke tjelesne ozljede.

Uz policiju i Hitnu pomoć intervenirali su i vatrogasci. Na teren su izašli pripadnici JVP-a Imotski s dva vozila i četiri vatrogasca. Zbog obavljanja očevida na mjestu nesreće cesta je bila zatvorena za sav promet jutros do 5 sati.