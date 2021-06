VIDEO/FOTO Pogledajte kako Požega izgleda iz zraka samo dan nakon strašne oluje

Požeština ove godine nikako nema sreće s vremenskim (ne)prilikama. Nakon nedavnog strahovitog nevremena i poplave koja je donijela velike štete, ovaj je kraj u petak iza 16 sati opet poharalo jako olujno nevrijeme praćeno grmljavinom. Uz jak vjetar i kišu, padale su velike količine leda veličine oraha koji je, zapravo, nanio najviše štete.

Dio grada je čak ostao bez struje, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

Među ostalim, stradao je i požeški zatvor i kaznionica na kojoj je oluja srušila debeli zatvorski zid kojim je kaznionica opasana s juga.

Četrdesetak metara dugačak zid pod naletom jakog vjetra ulegnut je na zemlju. Oštećeni su i crijepovi, a prozorska stakla na kaznionici su porazbijana. Zid su nakon rušenja osiguravali čuvari.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 25.06.2021., Pozega - Jako nevrijeme praceno tucom poharalo je Pozegu i okolicu. U pozeskom zatvoru i kaznionici oluja je srusila debeli zatvorski zid kojim je kaznionica opasana s juga. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

"Razmjeri štete su veliki i sve gradske službe su na terenu, ali jako je teško da ćemo mi u nekom kratkom vremenu moći izaći popisati sve štete. Stoga, apeliramo na građane da pokušaju sanirati nastale štete u što većoj mjeri kako ne bi zbog eventualnih dodatnih nepogoda nastale još veće štete i problemi, te da dokumentiraju sve nastale štete. To će olakšati posao procjene, no da će taj posao potrajati i nekoliko tjedana, to je sigurno, s obzirom na broj stambenih jedinica koje su oštećene u ovom trenutku", rekao je načelnik Stožera civilne zaštite Grada Požege i zamjenik gradonačelnika Borislav Miličević, prenosi portal Požega.eu.

Foto: pozega.eu

Dodaje da se tek dijelom završio veliki posao popisivanja šteta od nedavnih poplava koje ove štete, brojem oštećenih objekata, značajno nadilaze. Prema njegovim riječima, najveće su štete nastale na istočnom dijelu grada Požege, odnosno u dijelu u koji spadaju zapadni dio prigradskog naselja Vidovci, Dubrovačka ulica i sve one ulice koje gravitiraju do samog centra grada.

"Još nisu sanirane niti do kraja procijenjene štete od prethodne katastrofe, od bujične poplave, a nastale su nove od tuče i leda. Grad je razbijen, krovovi, prozori, automobili, gotovo nema nikoga, a da mu nije nešto stradalo. Predložit ćemo županici da proglasi elementarnu nepogodu. Jasno da će biti potrebna pomoć svima koji su pretrpjeli ove velike štete, lokalna zajednica ipak nije toliko financijski moćna da u ovakvim situacijama do kraja sanira štete te ćemo morati tražiti pomoć i s nacionalne razine", naglasio je gradonačelnik dr. Željko Glavić.