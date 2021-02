VIDEO/FOTO Atenu prekrio snijeg, pogledajte kako izgleda Akropola

Snježni pokrov u utorak je zabijelio atensku Akropolu u valu hladnoće koji je zahvatio grčku prijestolnicu, prekinuo opskrbu strujom, zaustavio promet i cijepljenje protiv covida-19.

Grčka od subote bilježi najveću količinu snijega u više od deset godina. Temperature na sjeveru države pale su i 20 stupnjeva ispod ništice, a snijeg pada čak i na plaže u okolici Atene.

Diljem prijestolnice ulice pretrpane snijegom su zatvorene. Norveški veleposlanik Frode Overland Andersen objavio je fotografiju svog kolege koji je na posao stigao skijama.

Challenge accepted! Skiing ⛷ down Filothei hill #AthensSnowCapitol #NorwegianFun 🇳🇴🇬🇷 pic.twitter.com/HHiunx7DwJ

A blanket of snow covers the Acropolis of Athens pic.twitter.com/JzKaL1sKdZ