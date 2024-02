VIDEO Dokumentarac o Navaljniju sada je još jezovitiji, Rus u njemu predvidio vlastitu smrt?: 'Ako me ubiju...'

U početnim trenucima "Navaljnog", Oscarom nagrađenog dokumentarca iz 2022. o Alekseju A. Navaljnom, redatelj Daniel Roher postavlja sada preminulom ruskom vođi opozicije prilično ozbiljno pitanje.

"Aleksej, želio bih razgovarati o nečemu čega smo se jutros dotakli. I možda ćeš me mrziti, ali stvarno želim da razmisliš. Ako te ubiju, ako se to dogodi, koju poruku ostavljaš ruskom narodu?" pita glas iza kamere u dokumentarcu objavljenom 2022., a koji bi se danas mogao gledati kao svojevrsna javna oporuka ruskog političara.

"Ma daj, Daniele... Ne, nema šanse. Kao da snimaš film za slučaj moje smrti. Kažem, spreman sam odgovoriti na tvoj pitanja, ali neka to bude drugi film. Dobro, napravimo triler od ovog filma, a u slučaju da me ubiju, neka to bude in memomoriam", odgovara Navaljni s blagim osmijehom.

Da podsjetimo, ruski oporbeni vođa, 47-godišnji Aleksej Navaljni, preminuo je u petak tijekom služenja zatvorske kazne u regiji Jamalo-Nenec na dalekom ruskom sjeveru. Prema ruskih vlastima, izgubio je svijest dok je šetao po dvorištu, dok mnogi u te izvještaje ne vjeruju. "Ako je to istina, onda nije 'Navalnji je umro', već 'Putin je ubio Navalnjija', i samo to. Ali ja im ne vjerujem nimalo", napisao je na X-u, bivšem Twitteru, Navaljnjijev glavni savjetnik, Leonid Volkov.

A ako ste pogledati dokumentarac o Navaljniju, mogli biste imati iste sumnje. Dokumentarac se, naime, usredotočuje na pokušaj trovanja Navaljnija 2020. godine, kako je potvrdila njemačka bolnica Charite u Berlinu, bojnim otrovom novičokom.

Navaljni se, naime, naglo razbolio dok je putovao domaćim letom u Rusiji 20. kolovoza te je najprije dva dana liječen u bolnici u sibirskom gradu Omsku, prije nego što je evakuiran u Berlin. Ruski dužnosnici odbacili su tvrdnje o trovanju, rekavši da nisu pronašli čvrst dokaz da je Navaljni otrovan novičokom, kemijskim oružjem razvijenim u doba Sovjetskog Saveza.

Navalnji je trovanje, za koje je on krivio ruskog predsjednika Vladimira Putina, jedva preživio i s obitelji se preselio u Njemačku, ali 17. siječnja 2021. vratio se u Moskvu i odmah je bio uhićen. Film prikazuje mnoštvo njegovih pristaša ispred zračne luke, kao i prosvjede nakon njegova uhićenja. U sljedećim mjesecima, Navalnji je optužen za razne zločine - uključujući pronevjeru, prijevaru i ekstremizam - i već je služio dugu kaznu u zatvoru u trenutku njegove smrti.

Na kraju filma Roher ponovno pita Navaljnija koju bi poruku ostavio ruskom narodu ako bi bio zatvoren ili čak ubijen. "Moja poruka? Ako me ubiju, poruka je jasna. Ne odustajte", odgovarao je na engleskom, a zatim na zahtjev novinara poruku je poslao i na materinjem jeziku:

"Imam vam reći nešto vrlo očito. Nije vam dopušteno odustati. Ako me odluče ubiti, to znači da smo nevjerojatno jaki. Moramo iskoristiti ovu moć da ne odustanemo, da zapamtimo da smo ogromna moć koju ugnjetavaju ti zlikovci. Ne shavaćamo koliko smo zapravo jaki. Jedino što treba da zlo pobijedi je da dobri ljudi ne učine ništa. Zato nemojte biti pasivni."

VIDEO Preminuo Aleksej Navaljni, veliki kritičar ruskog predsjednika Putina