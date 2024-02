VIDEO Djevojčica (5) nestala na Floridi, policajci je našli u močvari

Policija na Floridi nedavno je uz pomoć geotermalne kamere uspjela pronaći autističnu djevojčicu (5) čiji je nestanak prijavljen vlastima. Naime, djevojčica je odlutala te joj se izgubio svaki trag, a policija ju je istog dana uspjela naći živu i zdravu u - močvari.

- Mislim da je vidim u šumi - čuje se na snimci koju je objavila policija u Hillsborough Countyju, dok su službenici geotermalnom kamerom pretraživali teren kako bi pronašli djevojčicu. Policajcima na terenu ubrzo je i dojavljeno kako se nalazi nekoliko desetaka metara od njih te da je mogu dozvati, prenosi Sky News.

🙏NEW: Police rescue 5-year-old girl with autism after wandering into Florida swamp



“Come here, sweetheart … let’s get you out of the water”



The girl mother had reported her missing just after 5 p.m. Monday when she realized her daughter, was not at a neighbor’s house



She was… pic.twitter.com/qLnk6hQaz9