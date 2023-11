VIDEO Divna gesta mlade policajke: Dojila bebu koja je nastradala u uraganu

Policajka Arizbeth Dionicio Ambrosio (33) spasila je očajnu majku i njezino gladno dijete tijekom misije spašavanja u Meksiku, koji je pogodio uragan.

Čula je očajnički plač bebe iz daljine. Isti plač je čula ponovo i tada su proradili njezini roditeljski instinkti i otišla je u potragu.

Pronašla je očajnu majku i četveromjesečnu bebu koja dva dana nije ništa jela. Ambrosio, inače majke dvoje djece skinula je zaštitnu opremu, uzela je bebu i počela dojiti.

Beba je odmah prestala plakati, a dvjema je majkama je laknulo što je beba konačno sita.

VEZANI ČLANCI:

"To je dobar osjećaj. To je dijete, a ako postoji jedna stvar koja nas boli kao majke, to je vidjeti dijete u ovim okolnostima", rekla je Ambrosio. Meksičke spasilačke službe objavile su fotografije herojskog čina policajke.