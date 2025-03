VIDEO CIA pod opsadom: Specijalci uletjeli u oklopnjacima, blokirali cestu. Sve povezano s Trumpovim nalogom?

Ispred sjedišta CIA -e u Langleyu, savezna država Virginia, odvio se ozbiljan sigurnosni incident koji je rezultirao opsežnom policijskom operacijom. Prema navodima američkih medija, naoružani muškarac približio se ulaznim vratima obavještajne agencije i prijetio. Situacija je izazvala hitnu reakciju snaga sigurnosti, a područje je ubrzo osigurano jakim policijskim snagama i pripadnicima SWAT-a.

Svjedoci opisuju masovan dolazak službi za hitne intervencije – pred sjedište CIA-e stigla su vojna vozila, policijske jedinice i vatrogasna vozila, dok su ceste koje vode prema kompleksu bile u potpunosti zatvorene. Iako se na platformi X proširila informacija da je naoružani muškarac ušao u prostorije Agencije i prijetio zaposlenicima, ta tvrdnja zasad nije službeno potvrđena. Također, postoje nepotvrđene tvrdnje da je osoba imala eksplozivne naprave.

Emerging: SWAT and police are responding to reports of a man with a gun spotted near CIA headquarters entrance in Virginia. pic.twitter.com/2zrUAyFoS8

Iz CIA-e su potvrdili da su prijetnje doista upućene na ulazu u objekt, no nisu iznosili dodatne detalje o napadaču, njegovim motivima ili eventualnim žrtvama. Ni agencija ni lokalne vlasti zasad nisu komentirale daljnji razvoj situacije.

Ono što ovom incidentu daje dodatnu dimenziju jest činjenica da se dogodio samo nekoliko sati nakon što je bivši predsjednik Donald Trump dao nalog za objavu 80.000 stranica dotad povjerljivih dokumenata povezanih s atentatom na Johna F. Kennedyja 1963. godine. Ova odluka, koja je u javnosti izazvala veliku pozornost, mogla bi rasvijetliti dugogodišnje spekulacije o mogućoj umiješanosti CIA-e u Kennedyjevo ubojstvo, piše Times now News.

Traffic Alert: Dolley Madison Blvd is shut down in both directions between Georgetown Pk and Savile Ln in McLean for a barricade incident at @CIA HQ. Our Special Operations Division is on scene assisting. Please follow police direction. pic.twitter.com/inNeXP7yqi