Vezali ga, tukli sat vremena i ostavili da umre u krvi

Bojao sam se da su nešto loše napravili mom bratu Aleksandru, pa sam dvije minute nakon što su njih trojica otišla uz pomoć štake došepao do njegova stana. Ulazna vrata bila su otvorena, a svjetlo u stanu upaljeno. Odmah pokraj ulaznih vrata ugledao sam brata kako leži potrbuške na podu, pokriven dekama i poplunom. Teško je disao i hroptao, noge i ruke su mu bile vezane špagom, a iz glave mu je tekla krv – dio je svjedočanstva Milana Kurtovića (79) iz, kako ga sam opisuje, najgoreg dana u njegovu životu. Tog 7. ožujka 2019. trojica državljana Srbije brutalno su pretukla i opljačkala njegova dvije godine starijeg brata Aleksandra koji je od posljedica batina preminuo nekoliko mjeseci kasnije.

Sve se odigralo u pedesetak kvadrata velikoj prizemnici smještenoj preko puta Učiteljskog fakulteta na zagrebačkoj Savskoj cesti u kojoj su braća živjela, svaki u svom stanu. Ivan (48) i Slavko Todorović (53) te Slobodan Brauer (31) počinili su, kako im se na teret stavlja optužnicom koju je protiv njih prošlog tjedna podnijelo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo, teško ubojstvo iz koristoljublja na štetu osobe koja je bilo posebno ranjiva zbog svoje dobi.

Aleksandra Kurtovića vezanog su tukli punih sat vremena kako bi im otkrio gdje drži ušteđevinu, slomili su mu nekoliko rebara, nagnječili pluća, gušili ga, udarali po glavi dok nije dobio potres mozga... Iako im je policija identitete uspjela utvrditi relativno brzo, Ivan Todorović i Slobodan Brauer i dalje su u bijegu, točnije negdje na području Srbije, zbog čega tužiteljstvo predlaže da im se sudi u odsutnosti, dok je Slavko Todorović u ruke naše policije pao lanjskog kolovoza dok je putovao kroz Hrvatsku, a od tada je u istražnom zatvoru.

– Sve je počelo kad sam u siječnju 2019. na okretištu tramvaja na Črnomercu upoznao prodavača koji mi se predstavio kao Pero. Kupio sam od njega robu, a on mi nije imao za vratiti ostatak, pa sam mu na njegovo traženje dao svoj broj mobitela kako bismo se dogovorili kada će mi vratiti dug. Zvao me više puta i počeli smo se nalaziti na različitim lokacijama jer me molio da mu posuđujem novac za izgradnju kuće, liječenje itd. U tri mjeseca dao sam mu 189 tisuća eura, 19 tisuća franaka i 121 tisuću kuna. Bila je to sva moja ušteđevina koja je bila tako visoka jer smo brat i ja dobili svaki po 150 tisuća eura od prodaje zemljišta u Crnoj Gori, što sam jednom prigodom bio rekao i Peri, za kojeg sam poslije saznao da se zove Štefan Ivić – prisjetio se Milan Kurtović.

Osim u Zagreb, Iviću je novac više puta nosio i u Beč, gdje je upoznao i čovjeka koji mu se predstavio kao Đuro, a poslije se ispostavilo da je riječ o Slobodanu Braueru. On i Todorovići tada su se dogovorili kako će na silu doći do Aleksandrova novca jer do Milanova nisu mogli s obzirom na to da je sve već bio uzeo njihov kompanjon, Štefan “Pero” Ivić.

