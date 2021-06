Veliko popuštanje u Austriji: Ovo je lista mjera koje se ukidaju

S obzirom na povoljan razvoj epidemiološke situacije s pandemijom koronavirusa u Austriji, austrijska vlada posljednjih mjeseci u trotjednom taktu postupno ukida korona ograničenja. Novi korak otvaranja Austrije, kako je danas rekao austrijski kancelar Sebastian Kurz na konferenciji za medije u Beču, uslijediti će 1. srpnja, a daljnji već 22. srpnja. Na konferenciji su također nove mjere, svaki iz svoga kuta nadležnosti predstavili i ministar zdravlja Wolfgang Mückstein, ministrica turizma Elisabeth Köstinger, državna tajnica za umjetnost i kulturu Andrea Mayer i vice rektor Medicinskog sveučilišta u Beču, znanstvenik Oswald Wagner.

Kurz je u uvodu govorio „o velikom veselju i velikim koracima“, istaknuvši kako je epidemiološka situacija „znatno bolja od očekivane“. Potkrijepio je to podacima kako je vrijednost sedmodnevne incidencije 15 zaraza na 100.000 stanovnika, te da se očekuje da će u srpnju, barem jednom dozom biti cijepljeno oko 5 milijuna stanovnika. Potom je austrijski kancelar ukratko pobrojao sva područja na kojima će od 1. srpnja doći do popuštanja mjera.

A što sve Austrija „otključava“ od 1. srpnja vidljivo je iz sljedećih redaka:

- Osnovno pravilo ili obvezna „ulaznica“ za sva područja, od ugostiteljstva i turizma do kulture i sporta je 3 G – pravilo, što znači da se svugdje gdje je to i do sada bilo obvezno mora predočiti certifikat o cijepljenju, izlječenju ili svježi negativni korona test.

- 3-G pravilo vrijedi i za sudionike stručnih sajmova i kongresa

- Ukida se nošenje FFP2 maski (osim u bolnicama, staračkim domovima, ljekarnama i bankama) i zamjenjuje ih se „običnim“ (tekstilnim) maskama.

- Od 22. srpnja najavljeno je opće ukidanje nošenja i tih „lakših“ zaštitnih maski, osim u trgovinama, javnom prijevozu i na mjestima dnevnih potreba.

- Ukida se ograničenje radnog vremena u ugostiteljstvu, a s radom napokon počinju i diskoteke i noćni klubovi, uključujući noćne ugostiteljske usluge. Lokali smiju biti popunjeni do 75 posto svojih kapaciteta, a od 22. srpnja i na tom području najavljeno je ukidanje svih ograničenja.

- U trgovinama i ugostiteljstvu se ukida fizički razmak od metra, te pravilo od 10 m2 raspoloživog prostora po osobi.

- U ugostiteljstvu se ukida sada obvezna registracija gostiju.

- Od 1. srpnja sve kulturne i sportske priredbe mogu se održavati s neograničenim brojem posjetitelja uz konzumaciju jela i pića i bez nošenja maski na otvorenom i u zatvorenom prostoru. To vrijedi kako za sjedeća tako i za stajaća mjesta.

- Vjenčanja, ples i ostala mnogoljudna slavlja ponovno su dozvoljeni. Kod priredbi i zabava od 100 osoba na više potrebna je prijava, a od 500 osoba na više i dozvola nadležnih općinskih organa.

- Testiranje se produžuje i kroz ljetne mjesece i pravila koja važe sada vezana za testiranje i dalje će biti na snazi. Iznimka su djeca mlađa od 12 godina koja se od 1. srpnja ne moraju više redovno testirati. Sada se školska djeca tri puta tjedno testiraju.

„Od 1. srpnja ponovo će se moći plesati, vjenčati i naveliko slaviti, kao što smo prethodno obećali“, istakao je Kurz. Na kraju svog govora apelirao na Austrijance da odu na cijepljenje, upozorivši ih da se ujesen opet očekuje porast broja novozaraženih, te stoga cijepljenjem treba spriječiti novi, četvrti val zaraze. Ministar zdravlja Mückstein je novu rundu otvaranja Austrije 1. srpnja ocijenio „velikim koracima“ i „dobrim danom za Austriju“.

„Sada su mladi došli na red“, istakao je ministar zdravlja pozvavši starije na solidarnost s njima. Ministrica turizma Köstinger nije skrivala zadovoljstvo „odličnim rezervacijama“ godišnjeg odmora Austrijanaca koji će ostati ovo ljeto odmarati se u Austriji. „One koji putuju u inozemstvo, molila bi da odmor rezerviraju preko austrijskih turističkih agencija koje nude i mogućnost storniranja putovanja“, poručila je ministrica turizma.

Državna tajnica za umjetnost i kulturu Mayer nekoliko puta je ponovila kako su za kulturne priredbe, počevši od 1. srpnja „padaju“ sva ograničenja, te da je ono što ju posebno veseli da se ponovno mogu održavati koncerti i priredbe sa stajaćim mjestima. Vice rektor bečkog Medicinskog sveučilišta Wagner je upozorio Austrijance da vode računa da „pandemija još nije prošla“ i da i nadalje budu „oprezni“. Napomenuo je kako je znatno zaraznija Delta mutacija koronavirusa (60 posto zaraznija od izvorne i 100 posto zaraznija od britanske) „već stigla u Beč i u Austriju“.

Wagner je naglasio kako su sadašnja cjepiva „učinkovita i protiv Delta soja“, te da dvije doze cjepiva pružaju „vrlo visoku zaštitu od tzv. divljih virusnih sojeva“. Potom je pozvao Austrijance da ne oklijevaju nego se odmah prijave za cijepljenje. A upravo poziv na cijepljenje i isticanje njegovog značaja za pojedinca i društvo je ono što je bilo zajedničko svim današnjim govornicima na konferenciji za medije.