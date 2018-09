EP traži sankcije protiv Orbana, pučani mu okrenuli leđa, ali ne i HDZ

Mađarski premijer Viktor Orban izgubio je podršku većine u Europskoj pučkoj stranci (EPP), političkoj obitelji čiju je zaštitu uživao u EU dok je koračao putem izgradnje onoga što je sâm nazvao “iliberalnom demokracijom”, no hrvatski europarlamentarci iz redova pučana, troje HDZ-ovaca i Marijana Petir, odlučilo mu je i u takvim okolnostima držati stranu.

Nema kompromisa

Europski je parlament, naime, s 448 glasova za, 197 protiv i 48 suzdržanih, izglasao jučer rezoluciju koja poziva na aktiviranje kaznenog članka 7. europskog ugovora protiv Mađarske zbog kršenja vladavine prava i gušenja sloboda koje se događaju pod vladom premijera Viktora Orbana.

Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Željana Zovko i Marijana Petir glasale su protiv te rezolucije. Je li se HDZ takvim stavom oko Orbana ujedno izjasnio da ne pripada “mainstream” politici unutar EU i unutar europskih pučana?

– Jedna lasta ne čini proljeće. Ostajemo mainstream, ovo je bilo pojedinačno pitanje, mi smo s Mađarima prvi susjedi, neka se prvo o Mađarskoj izjasni Sud EU, a ne Parlament – komentirala je Dubravka Šuica, šefica hrvatskog izaslanstva u klubu pučana u Europskom parlamentu.

No, činjenica je da se i predsjednik tog kluba, njemački demokršćanin Manfred Weber, izjasnio protiv Orbanovih nepodopština te glasao za rezoluciju. I predsjednik EPP-a Joseph Daul poručio je da nema kompromisa s onima koji krše slobodu, demokraciju i vladavinu prava u EU pa makar pripadali i istoj političkoj obitelji. Očito je da su se pučani, i to baš “mainstream”, odmaknuli od Orbana, ali HDZ u tom odmicanju nije sudjelovao. Unutar EPP-a 115 zastupnika podržalo je rezoluciju, 57 je bilo protiv, a 28 suzdržano.

– HDZ je danas pokazao, a to znamo godinama, da ima nekoliko lica. Ta se stranka još nije oslobodila naslijeđa koje je jasno artikulirao Tomislav Karamarko kad je preko Drave vidio svog političkog uzora. Danas smo vidjeli jasan iskaz protueuropskog ponašanja vladajuće stranke u Hrvatskoj, što ne ulijeva sigurnost hrvatskim građanima koji žele članstvo u EU graditi neorbanovskim putem – komentirao je SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula. Od ostalih Hrvata u EP-u, protiv rezolucije bila je još i Ruža Tomašić, svi su ostali bili za. Orban je dan prije glasanja, u raspravi u EP-u, bio vrlo borbeno raspoložen.

Tvrdio je da EP želi osuditi ne samo njegovu vladu, nego cijelu jednu državu i narod, koji će se, međutim, tome oduprijeti. Da mu sude oni koji promiču useljavanje migranata u EU, a koji ga ne vole jer je on zaštitio granicu od migranata. To je, podsjetimo, učinio i gradnjom žilet-žice prema Hrvatskoj, kojom je jednostavno preusmjerio nekoliko stotina tisuća migranata. Pod povećalom je Orban i zbog političke kontrole nad pravosuđem, s čime Hrvatska također ima ponešto iskustva u slučaju šefa MOL-a Zsolta Hernadija, kojeg Mađari odbijaju staviti na raspolaganje hrvatskim pravosudnim organima čak i nakon mišljenja Suda EU da nemaju pravo. No, kad su hrvatski pučani u EP-u dobili priliku reći što misle o Orbanovoj politici upravo u ta dva područja, njihov je odgovor praktički glasio: Orban je O. K.

Proceduru prvi put traži EP

Članak 7. europskog ugovora predviđa, u krajnjem koraku, mogućnost sankcija u obliku oduzimanja prava glasa nekoj državi članici u Vijeću EU. Izglasana rezolucija Europskog parlamenta daleko je od toga, ona samo poziva da se pokrene procedura zapisana u tom članku, a jednom kad se procedura i pokrene, ona može trajati, kao što traje u slučaju Poljske. No, ovo je prvi put da EP traži pokretanje takve kaznene procedure. Poljski slučaj pokrenula je Komisija.

Lider pučana u EP-u Manfred Weber poručio je da EPP želi da se u dijalogu s Budimpeštom otklone sve točke prijepora. No, dodao je: “Nema pregovaranja o europskim vrijednostima”. One se ne smiju kršiti. HDZ-ov dio unutar EPP-a jučer se našao na suprotnoj strani tog stava.

