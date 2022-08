Veliki požar u naftnom skladištu na Kubi: Nestalo je 17 osoba, a najmanje 77 je ozlijeđeno

Sedamnaest osoba se vode kao nestale, a 77 je ozlijeđeno u velikom požaru koji je buknuo u naftnom skladištu kada je u njega udario grom na zapadu Kube koja je u subotu uputila poziv za međunarodnu pomoć.

Sedamnaestorica nestalih su "vatrogasci koji su bili na području najbližem mjestu požara" kada se dogodila eksplozija, priopćio je ured kubanskog predsjednika koji je "zatražio pomoć i savjet prijateljskih zemalja koje imaju iskustva u naftnom sektoru".

Predsjednik Miguel Diaz-Canel ocijenio je na Twitteru da bi gašenje požara "moglo potrajati".

Troje ozlijeđenih je u kritičnom stanju, troje u veoma teškom, a 12 je zadobilo teže ozljede, piše službeni list Granma.

Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS Fire is seen over fuel storage tanks that exploded near Cuba's supertanker port in Matanzas, Cuba, August 6, 2022. REUTERS/Alexandre Meneghini Photo: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS

Požar je buknuo u petak navečer kada je grom pogodio jedan od spremnika naftnog skladišta u predgrađu Mantazasa, grada sa 140.000 stanovnika, stotinjak kilometara istočno od Havane. Vatra se zatim proširila na drugi spremnik.

Kako navodi Granma, "gromobranski sustav nije mogao preuzeti snažno električno pražnjenje". Mario Sabines Lorenzo, guverner Matanzasa, rekao je da je oko 800 ljudi evakuirano.

Asbel Leal, direktor Kubanske naftne unije (CUPET), rekao je da je u trenutku nesreće u prvom spremniku bilo "oko 26.000 kubnih metara domaće sirove nafte, ili oko polovine njegova kapaciteta". U drugom spremniku bilo je 52.000 kubnih metara loživog ulja.

Po njegovim riječima, na Kubi još nije bilo požara "ovakvih razmjera". S tog se skladišta opskrbljuje elektrana Antonija Guiterasa, najveća na Kubi, ali njezino napajanje nije prekinuto, dodaje Granma.

Požar se događa u času kada je otok od svibnja ima teškoća u opskrbi zbog povećane potrošnje struje zbog ljetnih vrućina.

Vlasti su uvele restrikciju električne energije koja u nekim dijelovima traje po 12 sati, zbog čega su stanovnici ljutiti i dosad su organizirali dvadesetak prosvjeda.