Veliki broj vatrogasaca na terenu: Požar na 12. katu zgrade u Londonu

Londonski vatrogasci u petak su objavili da se bore protiv vatre na balkonu na 12. katu zgrade u zapadnom Londonu, te da je na terenu deset vatrogasnih vozila i oko sedamdeset vatrogasaca, u samoj blizini prošlogodišnjeg smrtonosnog požara.

A balcony on the 12th floor of a block of flats in #NottingHill is currently alight https://t.co/7KGks5UHKI pic.twitter.com/QLDC4IuIum

Uzrok požara još uvijek se ne zna, objavila je londonska vatrogasna služba na svojoj internetskoj stranici.

BREAKING: A fire has broken out in a flat within a tower block on Darfield Way in #NottingHill, #W10.



London Fire Brigade say they currently have 60 firefighters at the scene. pic.twitter.com/78HgiDasNp