Velike promjene za Hrvate u inozemstvu: Zaboravite čekanje na šalterima, dolazi potpuno novi sustav

Put do najvažnijih osobnih dokumenata Hrvatima koji žive u inozemstvu, od domovnice do rodnog lista, postaje brži i jednostavniji nego ikad. Kako piše Net.hr, novi sustav digitalnih javnih usluga omogućit će da se cijeli postupak obavi iz inozemstva, bez odlaska u hrvatske konzulate ili putovanja kući. „Hrvatski državljanin u Njemačkoj više ne mora sjesti u auto i voziti satima kako bi podignuo dokument. Sve može obaviti uz nekoliko klikova, iz vlastitog doma“, pojasnio je Miljenko Hajnić iz Ministarstva pravosuđa.

Osobni dokumenti moći će se elektronički podizati u 12 članica EU, među njima su Njemačka, Italija, Grčka, Nizozemska, Slovenija, Estonija, Cipar, Litva, Malta, Latvija, Portugal i Finska. Prema riječima Nikole Modrušana iz Ministarstva digitalne uprave, Hrvatska je među pet najnaprednijih zemalja u implementaciji sustava razmjene podataka i dokaza među državama članicama.

I dok mnoge članice još rade na razvoju svojih sustava, Grčka, koja ga je također već uvela, ističe velike prednosti novih rješenja. Nils McGrath iz Europske komisije naglašava kako je cilj olakšati studiranje, povratak u Hrvatsku, priznavanje diploma, ali i širenje hrvatskih poduzeća na europsko tržište.

Građanima će biti dostupno 21 online usluga, uključujući registraciju vozila, prijavu promjene adrese, podnošenje poreznih zahtjeva ili priznavanje diploma. Projekt vrijedan gotovo 15 milijuna eura pripremao se deset godina, a stručnjaci poručuju da će građanima donijeti veliku uštedu. „Dok je prije put iz Njemačke i čekanje na šalteru trajao danima i koštao stotine eura, sada sve ide digitalno“, naveo je Hajnić.

Zaposlenici javne uprave više ne smiju tražiti dokumente koji su već dostupni u elektroničkim registrima unutar EU. Ministar Damir Habijan ističe kako je Hrvatska time ponovno potvrdila status pozitivnog primjera digitalizacije u Europskoj uniji.