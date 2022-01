Velike kazne za vozače: Evo koliko ćete u Njemačkoj platiti za prelazak na crveno

Iako je dobro poznato da će svi vozači dobiti kaznu za prelazak na crveno svjetlo na semaforu, manje je poznato kako se u Njemačkoj može dobiti kazna i za prelazak na žuto svjetlo.

Osim što vozači mogu dobiti kaznu od 200 eura te dva kaznena boda, u Flensburgu će vozači u određenim situacijama dobiti i jednomjesečnu zabranu vožnje. Sama kazna ponajviše ovisi o tome je li crveno svjetlo na semaforu svjetlilo kraće ili dulje od sekunde.

Kako prenosi Fenix Magazin, kada vozač u situaciji gdje je crveno svjetlo svijetlilo dulje od sekunde prijeđe semafor i dovede ostale sudionike u prometu u opasnost, tada će se novčana kazna popesti na 320 eura. Ako vozač prouzroči i materijalnu štetu, uz sve kazne novčana se povećava na 360 eura.

Ako semafon ipak pokazuje crveno kraće od sekunde, vozači će biti kažnjeni s 90 eura te jednim kaznenim bodom. Ta se kazna povećava na 240 eura u slučaju ugrožavanja ostalih u prometu, a dodaju se i dva kaznena boda te jednomjesečna zabrana vožnje.

Početnicima će se probna vožnja produljini za dvije godine, a morali bi pohađati i napredni seminar.

Prelazak preko žutog svjetla također je kažnjiv manevar i to s 10 do 15 eura, no ako se netom prije semafora zaustavite opasnim kočenjem, možete nastaviti vožnju ako je na semaforu žuto svjetlo.

Osim svega, kaznu za prelazak na crveno svjetlo mogu dobiti i biciklisti i to od 60 do 180 eura te jedan kazneni bod. Pješaci će također biti kažnjeni, i to s pet do 10 eura kazne.

