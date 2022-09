Velika promjena u Njemačkoj: Mnogi zaposlenici dobit će dosad najveće povećanje plaća

Zakonom propisana minimalna plaća u Njemačkoj porast će na dvanaest eura po satu od 1. listopada sa sadašnje razine od 10,45 eura. Savezni ministar rada Hubertus Heil (SPD) opisao je nadolazeće povećanje za mnoge kao “vjerojatno najveći skok plaća u njihovim životima”.

Nova minimalna plaća donosi i promjene za marginalne honorarne zaposlenike na mini poslovima i zaposlenike na srednjim poslovima, navodi Fenix magazin.

Naime, odvjetnica Anke Marx objasnila je kako će gornja granica zarade za male poslove od listopada porasti s 450 eura na 520 eura. Ubuduće će se ograničenje temeljiti na tjednom radnom vremenu od deset sati i novoj zakonskoj minimalnoj plaći.

– S minimalnom plaćom od dvanaest eura, možete raditi oko 43 sata mjesečno - kaže Marx.

Mini poslovi su manji poslovi u kojima zaposlenici rade najviše 70 dana u kalendarskoj godini te ne moraju plaćati doprinose za svoje socijalno osiguranje. Od 1. listopada, zaposlenici smiju granicu za male poslove od 520 eura samo u dva kalendarska mjeseca u godini, a u jednom mjesecu mogu zaraditi najviše dvostruko više od navedenog.

Zaposlenici na srednjim poslovima smjeli su zarađivati ​​između 450,01 i 1300 eura mjesečno. Oni, inače, plaćaju svoje socijalno osiguranje, no s nižim doprinosima. Od listopada, oni će moći zarađivati ​​između 520,01 i 1600 eura.

Zbog svog položaja između niske i normalne zarade, srednji poslovi se nazivaju i “klizećim zonama”. U donjem dijelu ove klizne zone, srednji zaposlenici su oslobođeni doprinosa za socijalno osiguranje, objašnjava odvjetnica Marx. Povećava se udio doprinosa za poslodavce. To znači da se do granice od 1.600 eura doprinosi za socijalno osiguranje postupno usklađuju do redovnog doprinosa.

