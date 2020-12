Velik snijeg zatrpao Austriju: Više od 1000 ljudi dobrovoljno čistilo cestu kako bi stigli na posao

Austrijance je danas ujutro na južnom i istočnom dijelu zemlje iznenadio snijeg. Bolje rečeno šokirao, ako se uzme u obzir ozbiljan prometni kaos u nekim dijelovima Austrije, gdje su ne samo brojne manje prometnice, nego i dvije glavne auto ceste A1 prema Salzburgu i zapadnom dijelu zemlje, te A2 prema Grazu i dalje prema Spielfeldu i Hrvatskoj, djelomično bile zatvorene za promet.

Razlog su bile brojne prometne nesreće zbog neprilagođene vožnje zimskim uvjetima i skliskim i zaleđenim prometnim površinama. Jaki snijeg padao je u Štajerskoj i Koruškoj na jugu zemlje, situacija koju je Hrvatska imala dan prije. „Crveno“ upozorenje objavljeno je i za pokrajine Donju Austriju, Gradišće i Beč, koji je jutros također osvanuo prvi put ove godine pod bijelim pokrivačem. Zbog neposipanih i skliskih kolnika Bečane se je jutros putem javnih sredstava informiranja upozoravalo na svu ozbiljnost „skliske“ situacije u austrijskom glavnom gradu, uz zamolbu da koriste sredstva javnog prijevoza, a ne vlastite automobile za odlazak na posao.

Ali i javni prijevoz nije besprijekorno funkcionirao nego su zabilježena višestruka kašnjenja i zastoji, uključujući i podzemnu željeznicu. Jedino su vlakovi, kako su izvijestio ÖBB (austrijska Savezna željeznica) prometovali bez problema i po redu vožnje. S obzirom na Austriju pod snijegom, vozače se upozorava da su na brojnim cestama i planinskim prijevojima od Tirola na zapadu zemlje do Štajerske na jugu, potrebni lanci za teretna vozila, jer je u kratko vrijeme napadalo više od 30 cm snijega.

U Donjoj Austriji je čak 1.000 radnika cijelu noć i dobar dio jutra čistio snijeg kako bi auto ceste i prijevoji ujutro bili prohodni za promet. Prema prognozi austrijskog Meteorološkog zavoda ZAMG u višim i alpskim predjelima zemlje od Gornje Koruške na jugu preko Istočnog Tirola do Alpenhauptkamma u Tirolu na zapadu zemlje, od petka do ponedjeljka, očekuje se i do 2 metra novog snijega, a u nizinskim predjelima kiša.

U svakom slučaju, ove će se godine vremenske (ne)prilike također morati u mnogo čemu prilagoditi koroni. U Beču je to već primjetno, jer prvi snijeg i snježni ugođaj nije ovoga puta u austrijskoj metropoli, kao što je to bilo uobičajeno prethodnih godina, ukrasio inače izuzetno privlačno okićene štandove na adventskim i božićnim sajmovima, koje je ove godine zbog straha od širenja koronavirusa, austrijska Vlada zabranila.

