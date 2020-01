Veleposlanik Daniel Glunčić predao vjerodajnice predsjedniku Republike Austrije

Veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji mr. Daniel Glunčić predao je u ponedjeljak prijepodne vjerodajnice predsjedniku Republike Austrije Alexanderu Van der Bellenu na ceremoniji u bečkom Hofburgu, uz svečano intoniranje hrvatske himne i inspekciju počasne postrojbe austrijske vojske.

Čestitajući novom veleposlaniku na dužnosti, predsjednik Van der Bellen rekao je kako će Austrija nastaviti rad na daljnjem jačanju tradicionalno dobrih bilateralnih odnosa Austrije i Hrvatske. Tijekom razgovora, nakon ceremonije istaknuta je značajna uloga Hrvatske, posebno tijekom predsjedanja naše zemlje Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine.

Ceremoniji su, s hrvatske strane, uz veleposlanika Glunčića bili nazočni i opunomoćeni ministri u hrvatskom Veleposlanstvu u Austriji Silvio Kus i Branimir Lončar te vojni izaslanik RH u Austriji brigadir Davor Kopanji.

Foto: Snježana Herek

Nakon službenog stupanja na svoj četverogodišnji mandat, veleposlanik Glunčić dao je u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču izjavu za hrvatske medije.

Na upit što mu je rekao austrijski predsjednik Van Der Bellen, novi hrvatski veleposlanik je rekao:

„Prvenstveno ga je zanimalo hrvatsko predsjedanje Europskom unijom. Čestitao nam je dodavši kako je čuo da sve ide po planu. Posebno je naglasio kako je to veliki događaj ne samo za Hrvatsku nego i za Europsku uniju. Znamo da imamo tijekom našeg šestomjesečnog predsjedanja dosta teške pakete za ispakirati i riješiti. Zaželio nam je sve najbolje uz napomenu kako je uvjeren da ćemo u tome i uspjeti“.

Glunčić je napomenuo kako je austrijski predsjednik jasno dao do znanja da su mu „jako bitni bilateralni odnosi Austrije i Hrvatske“.

Dodao je kako je izrazio je uvjerenje o nastavku tradicionalno dobrih bilateralnih odnosa između Austrije i Hrvatske, posebice na gospodarskom i kulturnom području.

Veleposlanik Glunčić je novinarima rekao kako mu je veleposlanička dužnost u Austriji „čast, ali i radost jer vidi da ovdje postoji veliki potencijal koji se korak po korak može poboljšati“.

„Radujem se tom poslu da mogu prvenstveno služiti hrvatskom narodu i Hrvatskoj“, poručio je, istaknuvši kako su ga Austrijanci i hrvatska zajednica u Austriji primili „jako srdačno“.

Na upit koliko će moći svoja njemačka i ostala iskustva koristiti i u Austriji Glunčić je rekao:

„Otkako sam se 2012. godine s obitelji nastanio u Hrvatskoj, jer ja nisam klasični povratnik, susreo sam mnogo mojih prijatelja, pa tako i onih iz političkog života koji su mi dali temelje za rad ovdje u Austriji. To znači, iskustvo iz Njemačke plus podrška iz Hrvatske, to može biti dobar temelj jačanja odnosa Hrvatske s Austrijom, ali i s iseljenom Hrvatskom i Hrvatima ovdje u Austriji. Ali i s našim gradišćanskim Hrvatima koji imaju zaseban status. Radujem se da ću upoznati i tu zajednicu i da ćemo nastaviti zajedničku suradnju na dobrobit našeg hrvatskog naroda“.

Foto: Snježana Herek

Daniel Glunčić na veleposlaničkom mjestu u Beču zamijenio je dugogodišnju hrvatsku veleposlanicu dr. Vesnu Cvjetković, koja je krajem prosinca 2019. godine nakon završetka četverogodišnjeg mandata otišla u mirovinu.

Glunčić je rođen 1970. godine u Grünstadtu u Njemačkoj. Diplomirani je teolog, a u Hrvatsku je došao iz Njemačke 2012. godine. Kao diplomat je radio u Bonnu i Berlinu, a bio je državni službenik u Službi za međunarodnu pravnu pomoć MVEP-a, te posljednje dvije godine predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskog sabora.

Dugogodišnji je predsjednik Njemačko-hrvatskog društva i član Katoličke udruge znanstvenika i akademika UNITAS-Salia te Njemačkog-atlantskog društva. Odlikovan je Spomenicom domovinske zahvalnosti.