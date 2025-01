Veleposlanica Srbije i Pupovac 'zaratili': 'Uči me mom poslu, a na Božićnom prijemu nisu me javno pozdravili'

Veleposlanica Srbije u Hrvatskoj Jelena Milić i Milorad Pupovac punili su medije posljednjih tjedana. Podsjetimo, Milić je demonstrativno otišla s nedavnog Božićnog prijema Srpskog narodnog i od tada su zahladili odnosi na toj relaciji. Sada u se njih dvoje 'sukobili' u emisiji RTS-a Oko. - Nije postojao veleposlanik Republike Srbije s kojim smo mi imali ovakvo iskustvo. Sasvim sigurno da mi želimo najbolju moguću suradnju s Veleposlanstvom, osobno s veleposlanicom Republike Srbije i sa Srbijom - rekao je Pupovac pa se osvrnuo na Milić: - Što mi možemo ako netko, umjesto da s nama dođe na komemoraciju za žrtve dječjeg logora u Sisku i isti dan na otvorenje Srpskog kulturnog centra u Glini, na mjestu strašnog stradanja Srba 1941., odluči otići kod jednog negatora tog zločina, sisačkog biskupa - prenosi izjave Pupovca Novi list.

Milić je za RTS rekla: - Vrlo često me vrijeđa što se ponaša paternalistički prema meni, uči me što je moj posao, kod koga bih ja trebala ići, s kim bih se trebala viđati. Ne stavlja pritom u kontekst s kim sam ja sve bila tog dana u Sisku, a u svrhu našeg plana da povećamo vidljivost spomenika gdje je bio dječji logor u Sisku. Ja sam taj dan razgovarala i s gradonačelnicom Siska i njezinim timom. Njen protokol me odveo do još jednog spomenika u centru grada i složili smo se da on zaslužuje da ga se očisti, stavi tamo još neke table. Obišla sam još dvije, tri lokacije koje bi također trebalo obilježiti jer su i tamo bili dijelovi tog ustaškog logora za djecu. Od svega toga Dejan Jović i SNV daju sebi za pravo da mene uče mom poslu i da se ljute što sam ja bez koordinacije sa SNV-om otišla i kod biskupa Košića i s njim vrlo korektno razgovarala.

Veleposlanica Srbije u Zagrebu je i mimo RTS-a nastavila polemiku sa SNV-om u svojoj objavi na Facebooku. - Predlagao je čak da ga zajedno obilježimo. Ne znam koliko bi to po ocjeni stručnjaka koji se oglašavaju ovih dana bilo u skladu s diplomatskom praksom, o kojoj vidim i Pupovac dosta zna. Ja sam procijenila da bi to bilo direktno miješanje u unutarnje odnose u Republici Hrvatskoj (SDSS je bio tada u koaliciji s HDZ-om, a čini mi se i usred izborne kampanje) i odbila sam prijedlog, napisala je Jelena Milić, a dotaknula se i Božićnog prijema SNV: - Domaćini Božićnog prijema na početku nisu javno pozdravili veleposlanicu Republike Srbije u Hrvatskoj, iako sam bila najviše rangirani predstavnik Srbije na tom skupu. Dosad su se najviši prisutni predstavnici Srbije uvijek posebno pozdravljali. Moje prisustvo je blagovremeno najavljeno. Zbog njega sam skratila godišnji odmor. Došla sam jer se uvijek posebno veselim da vidim i porazgovaram s prisutnim gostima, predstavnicima Srba iz raznih dijelova Hrvatske. Sada ih skoro sve i osobno znam. Mnogi me zovu naša ambasadorica.

