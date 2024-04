UŽIVO IZ MOŽEMO Bosanac: 'Sandra Benčić čula se s Peđom Grbinom, ali još je prerano za dogovore'

Prema najnovijim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva Možemo! osvaja 9 mandata

Atmosferu u stožeru Možemo! prate Božena Matijević i Ida Balog

Tijek događanja:

23:00 Oko 23 sata okupljenima u zagrebačkoj Tvornici s pozornice se obratio Gordan Bosanac uz riječi:

"Kako smo čuli, DIP će kao zadnje preborojavati glasove iz Zagreba, što znači da ćemo mi još rasti. Sad smo na devet mandata, a očekujemo i više od deset mandata. Strpimo se još malo".

Te su njegove riječi kod okupljenih izazvale pljesak i uzvike oduševljenja. A onda se Tvornicom zaorio dobri, stari hit Idola "Maljčiki" pa je dio okupljenih i zaplesao uz stihove: "Plamene zore bude me iz sna, fabrička jutra, dim iz dimnjaka, pesma se ori, mladi radnici, čelična jutra, hitam fabrici, drugovi moji, radni, veseli, bicikle voze, ponositi svi, drugovi moji, radni, veseli..." U plesnom je ritmu nastavljano i uz stihove pjesme "Bella Ciao", pa Bajage, Jure Stublića i Filma...

22:50 - Nama je na ovim izborima bilo važno pokazati da mi jesmo uistinu nacionalna stranka i ova činjenica da imamo mandate van Zagreba to i potvrđuje, iako su mnogi analitičari govorili suprotno. Mi smo izgradili organizaciju i van grada Zagreba i prava smo nacionalna stranka - komentirao je Gordan Bosanac činjenicu da Možemo! za sad ima 9 mandata u 6 izbornih jedinica, dodavši da mora doći do promjene vlasti.

- Sve ovo radili smo kako bi HDZ napokon otišao s vlasti. Mi se nadamo da će se napraviti takva vrsta matematike da HDZ više nema mandat da vodi ovu zemlju i nadam se da nikome s desnice neće pasti na pamet da se pridruži HDZ-u nakon izbora - rekao je Bosanac te se osvrnuo i na mišljenje mnogih da će Domovinski pokret biti "jezičac na vagi".

- Ja bih volio vjerovati da neće. Domovinski pokret je i prije znao preletati i imati koalicije s HDZ-om, ali ako im je zaista stalo do rušenja HDZ-a, ako im nije stalo da prevare hrvatski narod u koji se tako kunu, neće ići s HDZ-om - ustvrdio je Bosanac kazavši i kako njemu telefon večeras još nije zazvonio, no koliko zna, Sandra Benčić se čula s Peđom Grbinom, ali samo su si čestitali jer ni rezultati još nisu konačni i za dogovore je još prerano.

22:02 - Mi smo vrlo jasno govorili u kampanji i prije kampanje, naša pozicija je odlučna i vrlo jasna, mi smo spremni sudjelovati u vladi koja okuplja stranke od centra na lijevo, iako se to možda čini teškim u ovom trenutku. Nećemo sudjelovati u vladi u kojoj bi sudjelovale desne stranke, ali smo spremni iz parlamenta eventualno podržati manjinsku vladu koju bi formirao SDP. Naravno, ovi prvi podaci DIP-a su bili dosta niži za nas ali i kompletnu ljevicu, no vjerujem da će se rezultat vratiti tamo gdje su pokazale i izlazne ankete, koje su u pravilu neobično točne. Mislim da ćemo imati 10, 11 ili koji mandat više - za Novu TV kazao je Damir Bakić

21:40 U stožeru Možemo!, doznajemo, cateringa nema, a hranu i piće svi okupljeni plaćaju sami. Gladnim Možemovcima tako ne preostaje ništa drugo doli naručivati pizze iz restorana u sklopu Tvornice kulture

Foto: Ida Balog

21:27 - Prije svega želimo zahvaliti svim glasačima koji su izašli na izbore, zato što je izlaznost puno veća nego prije 4 godine i to jest pobjeda demokracije, trebala je biti i još veća i nadam se da će u tom smjeru ići i dalje. Izlazne ankete su neki pokazatelj, ali nikada nisu bile do kraja precizne, sada opet imamo situaciju da je prebrojano 20-ak posto kako gdje u kojoj izbornoj jedinici, opet je nezahvalno to komentirati. Ali što neki trendovi pokazuju jest da postoji šansa da se HDZ makne s vlasti i sad je pitanje da li će svi oni koji su u kampanji, ali i u saboru četiri godine govorili da neće nikada s HDZ-om, dali će se doista toga držati. Mene zanima najviše Domovinski pokret koji je aktivno četiri godine govorio o korupciji u HDZ-u, koji je četiri godine govorio nikad s Andrejem Plenkovićem i nikad s HDZ-o. Zanima me kako će se oni ponašati dalje u pregovorima - kazala nam je Urša Raukar

21:23 - Moram reći da sam iznenađena diskrepancijom izmešu izlaznih anketa i prvih prebrojanih rezultata, jer na prošlim izborima 2020., ankete su fulale za samo 1 posto. Ovo su velika odskakanja tako da je sad u ovom trenutku nezahvalno raditi kombinatoriku. Strateški cilj ove kampanje bio nam je pokazati da je Možemo! više od samo grada Zagrebam, i evo ovi preliminarni rezultati, kakvi god bili, pokazuju da je tome tako. Ja se nadam da ćemo na kraju imati rezultat kakav smo vidjeli u izlaznim anketama u kojem slučaju imamo mandate na sjeveru, na istoku i na jugu zemlje i onda doista možemo reći da taj mit o Možemo! kao zagrebačkoj stranci stavljamo sa strane - kazala je Danijela Dolenec

21:19 Novi privremeni rezultati izbora Možemo! daju 5 mandata, a iz stožera javljaju nam da Možemovci vjeruju kako će se ta brojka, nakon što svi glasovi budu obrađeni, i udvostručiti

21:04 Objavljeni su prvi rezultati izbora i prema 24,25% obrađenih glasova Možemo! je pao na 3 mandata, no u stožeru nema pada entuzijazma. Tijekom prijenosa rezultata, na spomen Možemo! Tvornicom odjeknule su ovacije, a na spomen HDZ-a vikali su glasno "Buuuuuuu"

20:46 U izbornom stožeru stranke Možemo! u Zagrebačkoj Tvornici cijelo su vrijeme i roditelji zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, otac Smiljan i majka Ivanka.

- Očekivao sam ovakve rezultate, zapravo očekivao sam i veće. Naime, ovaj narod očekuje poštene ljude, poštenu vlast. Svi smo se valjda naučili pameti i valjda smo progledali. Vidio sam kolone ljudi na glasanju, što me jako veseli. A pogotovo me raduje to što su mladi ljudi u velikom broju izašli na izbore, čime pokazuju da iim je stalo do njihove budućnosti. I mislim da su mladi svoje glasove dali upravo stranci Možemo! Tomislav pokazuje da se može raditi i grad voditi pošteno, nema nijedne afere, gradi se punom parom, radi se, nema krađe, lopovluka... I time Možemo! pokazuje da bi onako kako se vodi Zagreb mogla voditi i država. To je dobar primjer kako se u Hrvatskoj može i pošteno raditi, čistih ruku, u ovom slučaju za dobrobit građana Zagreba. Ja znam da je Tomislavu javno dobro ispred osobnog dobra. To je sigurno tako - kazao nam je Smiljan Tomašević komentirajući rezultate izlaznih anketa koji je zatim iznio i svoje razmišljanje o tome je li moguće da ljevica sastavi većinu u Saboru.

- Mislim da će Domovinski pokret biti prevaga, ta bi stranks mogla biti jezičac na vagi. Ako Domovinski pokret ne ode u koaliciju s HDZ-om, onda postoji velika mogućnost za Vladu nacionalnog spasa. Nijedna ni ljeva ni desna stranka ne bi trebala gledati na svjetonazorske razlike jer nas građane samo zanima da svi skupa bolje živimo, da su plaće i mirovne veće, da mladi ne odlaze iz Hrvatske, već da se u nju vraćaju... Najvažnije je da pravi, sposobni i pošteni ljudi budu na pravom mjestu. Ja budućnost Hrvatske vidim u mladim ljudima - reče nam Smiljan Tomaševića kojem smo potom pitali je li on još uvjek član Hrvatske stranke prava Ante Starčević.

17.04.2024., Zagreb - Docek izbornih rezultata za Hrvatski sabor u stozeru politicke platforme Mozemo! u Tvornici kulture. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ne, nisam više član HSP AP-a. Izašao sam iz te stranke prije posljednjih lokalnih izbora na kojima se birao i gradonačelnik Zagreba. Prestao sam se baviti poltikom, bavim se sad humanitarnim radom. No u HSP AP-u sam bio desetak godina jer sam u to vrijeme prepoznao Ružu Tomašić kao poštenu političarku, a nekadašnji se HSP s vremenom raspadao u mnoštvo stranaka zbog velikih ega, borbe za vlast, borbe za sebe. Otkad sam izašao iz HSP AP-a nisam više član nijedne stranke. Ali sad glasam za Možemo!. Prvo, zato što mi je Tomislav sin, a drugo zato što sam u Možemo! vidio dobru ekipu - kazao je naš sugovorniik kojeg pitasmo komentira li sa sinom situaciju u Zagrebu.

- Najmanje o tome pričamo pošto je on sposobniji od mene i pošto ja nemam uvid u sve činjenice u koje on ima uvid. Ja mu, čisto kao otac sinu, znam kojiput tek reći: "Ovo je bilo dobro, ovo nije". Tu i tamo ga pitam ga ako mi nešto nije jasno, no ja se u njegove odluke ne miješam. Recimo, nije mi bila jasna ona nepokošena trava u Zagrebu pa sam ga pitao za to i on mi je onda objsnio što je bilo u pozadini toga - reče Smiljan Tomašević. Zanimalo nas je što misli o problemu smeća u Zagrebu.

- Smeće je naslijeđen problem, no siguran sam da će Tomislav u drugom mandatu zatvoriti Jakuševac. U to sam siguran. Kao što sam siguran i u to da će napraviti i Dinamov stadion - iznio je otac Tomislava Tomaševića svoje mišljenje dodatno nam pojasnivši zašto u Tvornici u ovim trenucima nije i njegov drug sin, Tihomir. - Tihomir je programer i u ovim trenucima radi, no i on snažno podržava brta. Uz Tomislava je cijela naša obitelj. Svi ga podržavamo - poručio je otac Tomslava Tomaševića.

20:25 Trenutna atmosfera u stožeru je odlična, iako je nakon prvih izlaznih anketa koje smo imali prilike čuti oko 19 sati, kada su doznali da su osvojili 11 mandata, bila nešto bolja nego sada nakon što su u drugim izlaznim anketama izgubili jedan mandat.. Ipak, entuzijazam ne jenjava, i dalje se vjeruje da će se situacija promijeniti i da postoji prostor za promjene - uživo iz stožera javila je naša reporterka Ida Balog, kazavši i kako u Možemo! nisu bili previše iznenađeni što su prema prvim izlaznim anketama pretekli Most.

- Kao što smo imali prilike doznati dok smo se družili s kandidatima s lista, nisu bili iznenađeni. Imali su visoka očekivanja od početka, jer vjeruju da su izuzetno atraktivnom predizbornom kampanjom uspjeli dobiti birače. Saznali smo i da su trenutnim rezultatima i više nego udvostručili svoj saborski krug, a vrlo su zadovoljni i općenitom izlaznošću na izbore, ali i velikim brojem mladih za koje smatraju da su ih privukli upravo svojom kampanjom. Bili su i prvi koji su predstavili Nitkolinu, prvi hrvatsku političarku generiranu pomoću umjetne inteligencije, i vjeruju da je to što idu ukorak s vremenom privuklo mlade da glasaju za Možemo! - kaže Balog.

20:03 – Druge izlazne ankete Možemo! daju jedan mandat manje, ukupno 10 mandata

19:47 – Uza sve rezerve prema tome što su ovo tek rezultati izlaznih anketa, jako smo zadovoljni rezultatima. Presretni smo jer, osim što smo prema tim rezultatima i više nego udvostručili naš saborski klub, dobili smo čak četiri mandata u izbornim jedinicama koje nisu zagrebačke, a to su bili naši glavni ciljevi. Time smo pokazali barem dvije stvari. Prva, srušili smo mit da Možemo! postoji samo u Zagrebu. Naravno, treba pričekati ostatak večeri i službene rezultate jer se nadamo da bismo u još kojoj izbornoj jedinici mogli dobiti neki mandat, ali ne mogu vam reći koliko sam sretan, osobito zbog kolega izvan zagrebačkih izbornih jedinica. A druga stvar, pokazali smo organizaciju, pokazali smo da smo na terenu, pokazali smo u kampanji da ju je moguće voditi i izvan Zagreba, gdje smo ostvarili naše prve uspjehe. I zato smo apsolutno zadovoljni – komentirajući rezultate izlaznih anketa kazao je reporterki Večernjeg lista Boženi Matijević dosadašnji saborski zastupnik Možemo! Damir Bakić.

– Jako smo sretni i zbog veće izlaznosti građana na izbore i zato koristim i ovu priliku da zahvalim svim biračima koji su u tako velikom broju izašli na izbore, jer ta velika izlaznost građana pokazuje da smo željeli promjenu i nadam se da će do te promjene i doći – posve ozarena lica ovim je riječima Damir Bakić komentirao i, sad je to jasno, veći interes i volju građana za izlaskom na birališta.

17.04.2024., Zagreb - Docek izbornih rezultata za Hrvatski sabor u stozeru politicke platforme Mozemo! u Tvornici kulture. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

19:40 – Atmosfera je ovdje odlična, mislim da posebice mladi ljudi i svi naši članovi i volonteri su dali srce bivajući na ulici i slušajući svoje sugrađane koje više nitko ništa ne pita. Odradili smo kampanju veselo, pozitivno i to se pokazalo u rezultatu, to je 50 posto više no što smo imali prije četiri godine, a prije četiri godine ankete su govorile da smo statistička pogreška. Vjerujem da će rezultat biti i bolji nego što su pokazale izlazne ankete.

Izuzetno sam zadovoljna izlaskom građana na izbore i čini se, a to smo osjetili i prije, da je mladim ljudima dosta da im stalno govorimo kako je budućnost na njima. Mladi ljudi su rekli: "Želimo sada, ne želimo više čekati." Ja bih i na cesti mladim ljudima govorila: "Izađite na izbore da nam se ne iselite." Oni bi mi znali reći: "Već smo se iselili, ovdje smo došli za Uskrs i ostali." Mladi ljudi žele promjenu, oni znaju i mogu, i zato vjerujem da su sve promjene moguće jer je dosta bilo ovakvih politika. Ne samo prema mladima nego i prema umirovljenicima, ali oni su, rekla bih, revnosnije tijelo koje je do sada izlazilo na izbore, a sada je izišla mladost – kazala je Rada Borić reporterki Večernjeg lista Idi Balog

17.04.2024., Zagreb - Docek izbornih rezultata za Hrvatski sabor u stozeru politicke platforme Mozemo! u Tvornici kulture. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

19:16 – Ovo su tek izlazne ankete, ali prvi dojmovi su sjajni. Ankete nam daju 11 mandata, a moram reći da su nam to svi analitičari predviđali. Izlazne ankete pokazale su 11 i to je sjajno, a osvojili smo mandate u 3., 4., 7. i 8. izbornoj jedinici, tako da ona priča koja je postojala da smo zagrebačka stranka, sad možemo s tim raskrstiti. Naravno, ako rezultati budu kao i ankete. Osvojila sam mandat, ali u Sabor ne idem, ja sam zamjenica gradonačelnika Zagreba, na listi iza mene je Jelena Miloš, članica našeg saborskog kluba i ona će ući u Sabor.

Izlazne ankete do sada su bile dosta pouzdane, tako da ima potencijala za promjenu i za ono što smo mi željeli, a to je da skinemo HDZ s vlasti. Naša pozicija je, kao što smo i govorili, da možemo zajedno s drugim strankama podržati manjinsku SDP-ovu vladu i okrenuti budućnost naše zemlje na bolje – kazala je za HRT Danijela Dolenec, nositeljica liste u drugoj izbornoj jedinici i zamjenica gradonačelnika Zagreba

17.04.2024., Zagreb - Docek izbornih rezultata za Hrvatski saboru u stozeru politicke platforme Mozemo! u Tvornici kulture. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

19:02 – Uzvanici u stožeru Možemo" s oduševljenjem gledaju prijenos HRT-a i rezultate izlaznih anketa, plješću, viču i dižu ruke, Sandra Benčić grli Tomislava Tomaševića

19:00 – Stigle su prve izlazne ankete, Možemo je na četvrtom mjestu s 11 mandata, HDZ vodi s 58, SDP slijedi s 44 mandata, a Domovinski pokret s 13

18:40 – U stožeru je i zagrebački gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji pozdravlja okupljene

17.04.2024., Zagreb - Docek izbornih rezultata za Hrvatski sabor u stozeru politicke platforme Mozemo! u Tvornici kulture. Danijela Dolenec Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

18:37 – U izborni stožer Možemo! stigla je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Zagreba