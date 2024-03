Što možemo zaključiti iz Plenkovićevog govora? 'Minimalno referiranje na Milanovića odraz je jedne stvari'

Posve očekivano, smatraju Večernjakovi politički analitičari, prošao je nedjeljni govor premijera Andreja Plenkovića na 20. Općem Saboru HDZ-a. Premijer se tako u svom govoru ponovno osvrnuo na rezultate Vlade pod njegovom palicom u protekla dva mandata, kao što je to činio i ranije, a što su primijetili i analitičari, usprkos činjenici da hrvatskom političkom scenom trenutno vlada opći kaos najavom Zorana Milanovića da izlazi na parlamentarne izbore.

- Svjesni da na hrvatskom političkom tržištu, uz dužno poštovanje prema drugim strankama, ne postoji druga opcija koja ima ovako široku zastupljenost i rasprostranjenost i koja ima povjerenje naroda da upravlja Vladom i 15 županija, gradovima i općinama... To znači da našu snagu projiciramo na svim razinama u svim dijelovima zemlje, a to ne može nitko osim HDZ-a - poruka je koja je stizala iz vrha HDZ-a.

Analitičarka Ankica Mamić tako smatra da je Plenković i tonom i porukama govor prilagodio činjenici da se radi o izvještajnom saboru stranke, zbog čega je upravo bio naglasak na postignućima.

- Tako je i ton njegova izlaganja, kao što je i sam rekao, bio umjeren. Ipak, svome vrlo vjerojatno unaprijed pripremljenom govoru dodao je nekoliko poruka kojima se jasno želio distancirati od načina vođenja politike predsjednika Milanovića i pozicionirati se kao njegovu suprotnost. Sam kraj govora, snažnije i odlučnije, iskoristio je za mobilizaciju i poziv članovima i simpatizerima stranke da izlaskom na izbore osiguraju još jednu pobjedu HDZ-u. Tako je s ciljem poziva na jedinstvo uputio u svom govoru i poseban pozdrav Tomislavu Karamarku kao svom prethodniku na čelu HDZ-a - objasnila je, na što se Dragan Bagić nadovezao:

- Minimalno se referirao na Milanovićev potez što je odraz nastojanja da se umanji značaj događaja te pokuša zadržati pažnja na njihovoj strategiji kampanje.

Tonči Tadić pak je nešto oštriji, navodeći kako ''HDZ posve očekivano nudi stabilnost i postojanost, umjesto Milanovićeve revolucije''.

- Uz to se posve logično pozivaju na svoje rezultate: Pelješki most, rast BDP, rast kreditnog rejtinga, rast plaća, itd i to uspoređuju s doista katastrofalnim rezultatima Milanovićeve vlade. Nije izostalo ni podsjećanje branitelja da je Milanović na njih slao interventnu policiju kad su prosvjedovali. U svakom slučaju nitko ne jamči mobilizaciju HDZ i birača HDZ kao što može Milanović. Bez Milanovića u SDP-u kampanja Peđe Grbina bi se temeljila na viziji budućnosti. Međutim sa Milanovićem u igri se sve neizbježno vraća na uspoređivanje ove i Milanovićeve vlade - od Lex Perković nadalje - smatra Tadić.

