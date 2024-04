Izrael napao Iran. Oglasili se iranski dužnosnici, objavljene prve snimke

Izraelske rakete pogodile su lokaciju u Iranu, izvijestio je u četvrtak kasno navečer ABC News, pozivajući se na američkog dužnosnika, dok je iranska novinska agencija Fars izvješćujući o eksploziji navela da je aktiviran sustav protuzračne obrane u gradu Isfahanu. Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da se eksplozija mogla čuti u blizini zračne luke u iranskom gradu Isfahanu, ali uzrok napada nje odmah bio poznat.

"Uzrok tih eksplozija još nije poznat, istraga će se nastaviti dok se ne utvrde točne pojedinosti o tom incidentu", izvijestila je agencija Fars. Sustav protuzračne obrane u iranskome gradu Isfahanu aktiviran je protiv "objekta za koji se sumnja da je dron", rekao je izvor agenciji, koja je dodala da su se u blizini vojne baze na sjeverozapadu grada čule tri eksplozije.

CNN je javio da je nekoliko letova u iranskom zračnom prostoru preusmjereno.

Pratite tijek događaja:

7:39 - Jaku eksploziju koja se čula u blizini iranskog grada Isfahana izazvala je "vatra protuzračne obrane na sumnjivi objekt", rekao je iranski viši vojni zapovjednik, prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji Tasnim.

Nije bilo "štete ili incidenta", rekao je viši vojni zapovjednik drugi brigadni general Mihandoust u pokrajini Isfahan, prema Tasnimu.

7:27 - Novinska agencija Tasnim, blisko povezana s Iranskom revolucionalnom gardom, objavila je video s naslovom: "Nuklearna lokacija u Isfahanu potpuno je sigurna".

