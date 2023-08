Večeras će biti najvidljivije suze svetog Lovre: 'Idealni su uvjeti, dovoljno je samo da se odmaknemo'

Jedan od najljepših astronomskih fenomena, meteorski roj Perzeidi, u narodu poznati i kao suze svetog Lovre, bit će najvidljiviji u subotu navečer.

- Uvjeti za njihovo promatranje ove su godine idealni. Neće biti potrebni nikakvi instrumenti, dovoljno je da se što dalje odmaknemo od javne rasvjete, ističe tajnik Hrvatskog astronomskog saveza Dorian Božičević za HRT.

Svi oni koji žele vidjeti suze svetog Lovre, najbolji vremenski period za promatrati ih je između ponoći pa sve do jutra. Očekuje se kako bi se moglo vidjeti i do 100 meteora u jednom satu. Ove godine su jako dobri uvjeti s obzirom na to da Mjesec izlazi tek oko 2.30, osvijetljen je manje od 10% pa gotovo da neće ometati promatranje.

VIDEO: Hrvatska bi već iduće godine trebala u svemir poslati svoj prvi satelit