Vatikan se oglasio o zdravstvenom stanju pape Franje: Ostaje u bolnici do daljnjega

Infekcija dišnog sustava pape Franje predstavlja složenu kliničku sliku i trebat će je liječiti odgovarajućim boravkom u bolnici, priopćio je Vatikan. "Rezultati pretraga provedenih u proteklim danima i danas pokazali su polimikrobnu infekciju dišnih puteva koja je dovela do nove promjene terapije”, stoji u kratkom priopćenju. Polimikrobne infekcije su one uzrokovane različitim kombinacijama virusa, bakterija, gljivica ili parazita. "Sve pretrage provedene do danas ukazuju na složenu kliničku sliku koja zahtijeva primjeren boravak u bolnici”, dodaje se.

Papa duže od tjedan dana boluje od respiratorne infekcije, a u petak je primljen u rimsku bolnicu Gemelli. Glasnogovornik Vatikana Matteo Bruni rekao je da je 88-godišnji katolički poglavar dobrog raspoloženja. Nije specificirao pati li od bakterijske ili virusne zaraze, no najavio je da će se kasnije u ponedjeljak objaviti opširnija informacija o papinom stanju. Liječnici su Franji ranije odredili potpuno mirovanje pa on nije mogao u nedjelju voditi svoju tjednu misu pred vjernicima na Trgu svetog Petra niti posebnu misu za umjetnike povodom jubilejske godine.

Vatikan je u nedjelju njegovo zdravstveno stanje nazvao „stabilnim”. Iako u bolnici tijekom vikenda, papa je nastavio svoju nedavnu praksu telefonskih razgovora s članovima katoličke župe u Gazi, objavila je u ponedjeljak talijanska televizija Mediaset. Jedan od članova župe otkrio je da je Franjo zvao i u petak i subotu te da je, iako dobrog raspoloženja, djelovao 'pomalo umorno'. Vatikan je otkazao papin posjet rimskim filmskim studijima Cinecitta koji je bio zakazan za ponedjeljak. "Hvala vam za ljubav, molitvu i bliskost kojima me pratite u ovim danima", napisao je papa u nedjelju na platformi X.