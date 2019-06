Vakula upozorava: Trebat će vam jaka zaštita od sunca

Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku trebao bi trajati do kraja tjedna. a subota bi trebala biti zadnji stabilan dan prije nego se vrijeme pogorša, prenosi HRT i upozorava da se koža treba kvalitetno zaštiti te da boravak na suncu bude što kraći.

Petak bi u istočnom i sjevernom dijelu Hrvatske trebao biti sunčan i vedar. Temperatura zraka kretat će se od 17°C do 34°C. U gorjima također vruće, dok će se na sjevernom Jadranu vjetar biti vrlo slab. Na srednjem Jadranu puhat će umjeren maestral, a more će biti umjereno valovito. Temperature će se penjati do 35 stupnjeva.

Vrhunac vala svakako će biti u subotu kada se očekuje još toplije vrijeme i stabilnije za razliku od nedjelje i ponedjeljka kada je za očekivati promijenjivo vrijeme. Pljuskovi i grmljavine zamijenit će vedrinu, a ponegdje se može očekivati i olujna nevremena te tuča.

Na Jadranu također početkom tjedna promjenjivo, a već se u nedjelju može očekivati pljusak s grmljavinom.

Lipanj je za mnoge bio vrlo iznenađujući, no iz DHMZ-a pišu baš suprotno. Iako je uobičajenije da temperature budu veće drugom polovicom mjeseca ovakvo vrijeme ne bi trebalo iznenaditi.

Tople noći (više od ili jednake 20 stupnjeva) na kopnu su rijetke, no od 2000. godine se češće bilježe, pogotovo u Zagrebu. U Dalmaciji prosječan broj ovakvih noćiju je 10.