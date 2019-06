Vakula najavljuje: Očekuje nas pakleni tjedan

Visoke temperature koje su mnoge razveselile zadržat će se i ovaj tjedan pa će građani i dalje imati prilike uživati u toplom vremenu.

HRT-ovi meteorolog Zoran Vakula najavljuje kako nas čeka najtopliji tjedan u dosadašnjem dijelu godine, a u većini krajeva vrlo vjerojatno i najtopliji u ovogodišnjem lipnju te se trebamo pripremiti i izbjegavati izlaganje na suncu.

-U ponedjeljak će na istoku Hrvatske biti sunčano, uz rijetko malo oblaka na nebu. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18 °C, a najviša dnevna uz slab istočni vjetar bit će između 30 i 32 °C. U središnjoj Hrvatskoj oblaka će ipak biti više nego u nedjelju, uz popodnevnu temperaturu zraka od 30 do 33 °C. I na zapadu će zemlje povremeno biti male do umjerene naoblake. Najviša dnevna od 27 °C u gorju do 32 °C. Ponešto oblaka stići će sa zapada i do Dalmacije, uz mogućnost i za poneki pljusak. Bit će vruće, najviša temperatura u hladu bit će između 31 i 35 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske vedro ili tek malo oblačno uz samo ponegdje slab do umjeren vjetar. Danju će najviša temperatura biti od 29 do 35 °C- prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.