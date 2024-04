VIDEO Ustavna stručnjakinja Sanja Barić: 'Ustavni sud doveden je u stravičnu situaciju'

Prema odluci Ustavnog suda, koju je podržalo devetero sudaca, Zoran Milanović više ni u kojem slučaju nakon ovih izbora ne može biti predsjednik Vlade niti mandatar za sastavljane iste. Predsjednik Milanović poručio je kako Ustavni sud ne može ništa napraviti, a odluku za Večernji TV komentira ustavna stručnjakinja Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

"Mislim da bi bilo krajnje vrijeme da prihvatimo kako svi živimo pod Ustavom i da postoje pravila koja se odnose na sve, pa i na predsjednika Republike, i da bi bilo dobro da shvatimo da je jedina osoba koja stalno krši Ustav sam predsjednik Republike", rekla je Barić uvodno te dodala:

"Ustavni sud doveden je u stravičnu situaciju jer se naprosto radi o tome da predsjednik Republike od 15.03. kontinuirano krši Ustav RH. Što bismo mi trebali učiniti? Imamo dvije mogućnosti. Jedna je da to spuštamo tu lakrdiju i da kažemo: 'Hajde, nije se smio formalno kandidirati, ali svi znamo da je kandidat'. Ili reći: 'Ne, ne možeš'. Samo zato što je u pitanju osoba koja obnaša dužnost predsjednika države. To je jedina osoba koja ne može na ovaj način sudjelovati, to smo jasno rekli".

Na pitanje može li Ustavni sud kazniti pojedinca, odnosno Zorana Milanovića, Barić odgovara: "To je nešto što vjerojatno naše gledateljice i gledatelji tako doživljavaju, kao kažnjavanje, ali pozivam na jednu stvar - zamislite da imamo predsjednika Tuđmana ili da nam je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, pod ovim Ustavom i da radi sve što i sadašnji predsjednik, zar bi doista smatrali da je sve to skupa u redu?".

"Zamislite da je Ustavni sud rekao bilo što. Rekli bi: 'Ustavni sud se miješa u kampanju'. Rekao je na početku da se predsjednik ne može kandidirati", rekla je pa se osvrnula na dio stranaka ljevice i centra: "Oni su se svi ponašali na način da znamo da im je on kandidat, ali da je zabrana samo u formalnom spominjanju. Zabrana je cijelo vrijeme bila".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Ustav je iznad svih, uključujući i sam narod. Ustav ograničava i sam narod", rekla je pa pojasnila kako se, ako građani nisu zadovoljni, Ustav se može mijenjati referendumom ili dvotrećinskom većinom u Saboru. "Dok je tu, pravila vrijede i ograničavaju svih", ističe.

"Ustavni sud nije zločesta institucija koju su napakirali neki zločesti HDZ-ovci ili SDP-ovci ili ne znam tko. Ustavni sud i njegovi suci i sutkinje izabrani su u Hrvatskom saboru. Deset sudaca, kojima sada ističe mandat, izabrani su 2016. godine, izabrali su ih zajedno i HDZ i SDP", kaže Barić.