Božinović: Mjere stupaju na snagu 1. travnja. Ako se pokaže potreba, mogu se mijenjati

U Hrvatskoj i dalje imamo porast zaraženih. Danas je zabilježeno 300 novih slučajeva zaraze. Prošlog ponedjeljka u Hrvatskoj je bilo 150 novozaraženih. Odjeli za COVID se pune, a sve je više mlađih pacijenata. Britanski soj preuzeo je dominaciju, a upravo ta varijanta brže se širi.

"U posljednja 24 sata zabilježeno je 300 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9290. Među njima je 1247 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 126 pacijenata. Preminulo je 18 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 267.522 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5911 preminulo, ukupno se oporavila 252.321 osoba, od toga 1084 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutačno 29.191 osoba. Do danas je ukupno testirano 1,530.168 osoba, od toga 2848 u posljednja 24 sata. Ukupno je do danas cijepljeno 348.648 osoba, od kojih je 266.900 cijepljeno jednom dozom, dok je 81.748 osoba cijepljeno s dvije doze. Ukupno je do danas utrošeno 430.396 doza cjepiva", priopćio je Stožer. Jedna osoba koja je preminula bila je bez komorbiditeta. Najmlađa osoba koja je preminula imala je 69 godina.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. U odnosu na prošli tjedan imamo porast od 47 posto. Hrvatska je po incidenciji na listi zemalja EU na 9. mjestu. Po smrtnosti smo na 18. mjestu među zemljama EU.

"Kao što vidite, situacija nije dobra. Scenarij za treći val pišemo sami. Izbjegavanje većih okupljanja, nošenje maski, održavanje higijene...jedini su put. Povećava nam se broj hospitaliziranih i osoba u teškom stanju", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Pooštravanje mjera

"Bitno je to da su mjere koje postoje vrlo ozbiljne. Njihova primjena nešto je o čemu se može razgovarati. Nikako ne možemo biti zadovoljni situacijom. Ovaj tjedan, u četvrtak trebaju stupiti na snagu. Mi ćemo sigurno razmotriti sve mjere na nacionalnoj razini i donijet ćemo odluku. S obzirom na situaciju, pratit ćemo razvoj. Ako se pokaže potreba, mjere koje se donesu 1. travnja, ne znači da se ne mogu mijenjati i prije istoka roka 15. travnja. Sve će ovisiti o tome kako će se situacija razvijati u idućim danima. Moramo konstatirati da imamo šaroliku situaciju. Imamo stožere koji su aktivni. Ne vidimo da je tako kod svih stožera i o tome ćemo morati voditi računa", kazao je Božinović.

Poruke s platforme cijepise.zdravlje.hr

Ravnateljica uprave za e-zdravstvo pročitala je priopćenje u kojem stoji da se na platformu cijepise.zdravlje.hr prijavilo 86.000 osoba i da je riječ o automatskoj poruci koju se građani dobili. Rečeno je i to da smo još u cijepljenju starijih od 65 godina i kronično bolesnih odnosno prioritetnih skupina.

"Svi ti pacijenti bili su već kod liječnika opće medicine. Građani se mogu upisati i kod liječnika i na platformi. Kad dobije papir liječnika, automatski se briše s platforme", kazano je.

Cijepljenje

"Mi smo rekli da ćemo nakon druge faze pričati o gospodarskim prioritetima. Turistički radnici sigurno će spadati među te prioritete", rekao je Capak.

Smrt 12-godišnjakinje

"Mislio sam da je ta priča završena jer sam zadnji put pročitao izvješće. Zatražili smo to od bolnice jer je na Nacionalnom stožeru bilo postavljeno to pitanje. Jasno sam to rekao. Splitska bolnica nam je to dojavila. Mi nismo ništa mijenjali i tako smo rekli. Nemam nikakav komentar. Ako netko smatra da se trebam ispričati, ja ću se ispričati, ali ne znam kome to pomaže, nisam pogriješio", kazao je Capak.

Priznavanje potvrda o cijepljenju iz trećih zemalja

"Što se tiče priznavanja cijepljenja iz trećih zemalja, postoji priprema uredbe na europskoj razini. Postoji prijedlog da će o tome zemlje odlučivati same. Svaka zemlja trebala bi provjeriti certifikat, je li on ispravan. Prema tome, priznavanje od bilo koga ovisit će o tehnici, o razmjeni podataka o certifikatima. Mi ne znamo kakav će tekst uredbe biti. Ono što je sasvim sigurno jest da će se priznati ono što je bazirano na europskoj legislativi, a ostalo je upitno dok se ne donese odluka", kazao je Capak. Rekao je i da ne osjeća da je podbacio što se tiče brzine cijepljenja u Hrvatskoj.

"Mi ćemo cijepiti sve naše građane i one koji su se cijepili izvan zemlje i trebali bi imati potvrdu. Sve ovisi o tome jesu li u skupini koja ima prioritet", dodao je.

Pravila za prijelaz granice

"Odluka vrijedi do 1. travnja i njezine izmjene i dopune su u tijeku. Vrlo je izgledno da će se ići u tome smjeru s uputom HZJZ-a", kazao je Capak. "Taj paket ćemo u srijedu objaviti uključujući i izmijenjenu odluku koja je na tragu pregovora oko ljudi koji su preboljeli COVID ili su cijepljeni. I to stupa na snagu 1. travnja", dodao je Capak

Kod 15 osoba u Hrvatskoj je sekvencioniran južnoafrički soj. Dominira britanski soj s više od 80 posto.

"Ja bih savjetovao svima da ovdje čekaju svoj red", kazao je Capak oko toga što bi poručio građanima oko cijepljenja u Srbiji.

