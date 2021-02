Capak: Ako se želite ići cijepiti u Beograd, to je vaš izbor

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da je epidemiološka situacija u Hrvatskoj dobra te da se bilježi manji broj novozaraženih. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da prva tranša cjepiva AstraZeneca stiže sutra i da cijepljenje počinje u ponedjeljak u svim županijama kojima će cjepivo biti distribuirano. Dodao je da će se tim cjepivom cijepiti i osobe starije od 65 godina.

"U posljednja 24 sata zabilježeno je 549 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2955. Među njima su 1203 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 106 pacijenata. Preminulo je 16 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 234.702 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5122 preminulo, ukupno se oporavilo 226 625 osoba, od toga 552 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutačno 13.993 osobe. Do danas je ukupno testirano 1,217.755 osoba, od toga 5453 u posljednja 24 sata", priopćio je Stožer.

Incidencija

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o incidenciji. "U ovom tjednu imamo 13,1 posto novooboljelih manje nego prošlog tjedna. Incidencija nam je 164,7. Sisačko-moslavačka ima najvišu incidenciju. Mi smo na 6. mjestu na ljestvici zemalja EU po incidenciji. Po smrtnosti se nalazimo na 19. mjestu na ljestvici zemalja EU. Udio pozitivnih testova je 8, 7 posto", kazao je Capak. HALMED je zaprimio informacije o nuspojavama, i to 579 na Pfizer i 17 na Modernu. Bilo je 26 alergijskih reakcija, a sve ostale nuspojave bile su su blage.

Stiže cjepivo AstraZenece

"Sutra nam dolazi AstraZeneca. S obzirom da dolazi sutra, distribuirat će se u nedjelju. Cijepljenje počinje u ponedjeljak", kazao je Capak. "Sve dobne skupine prema Agenciji za lijekove se mogu cijepiti", dodao je. "Niti jedan cjepljenik nije pokazao teže oblike bolesti", dodao je Capak. "Neke od europskih zemalja imaju pravo modificirati preporuke EMA-e da se ne cijepe osobe starije od 65 godina, a mi smatramo da za takvu preporuku nema potrebe i razloga", dodao je Capak.

"Svjedočimo da nam je situacija stabilna, brojevi padaju. Posebno veseli da se stabilizirao broj preminulih, broj je nešto manji. Kao što svjedočite, to ne smije biti razlog za kolektivno opuštanje. Svaki potez na terenu može biti odlučan za krajnji ishod. Svaki pojedinac ali i organizator mora biti svjestan odgovornosti", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

"Uz pomoć epidemiologa i skijanje možemo svesti da bude organizirano na adekvatan način. Nije dobro došlo kršenje mjera, jer će to usporiti popuštanje mjera. Radimo na utemeljenju strategije sekvencioniranja", dodao je. "Povoljna situacija treba nam biti vjetar u leđa", dodao je.

Novi sojevi i situacija u okruženju

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić rekla je da nema podataka da u Sloveniji vladaju novi sojevi. "Nemaju ni Slovenci odgovor, a to je problem kod ovoga virusa jer na masu stvari još nemamo odgovor. Cijeli niz parametara ovisi o širenju virusa. Mi se iskreno nadamo da će u Sloveniji padati brojke", kazala je Alemka Markotić.

"Ono što su kolege primijetili je da ima reinfekcija, no to nisu bili teži oblici. Pri tim reinfekcijama trebat će ustanoviti jesu li doista to bile reinfekcije", kazala je.

Tko će se prvi cijepiti AstraZenecom

"Sve županije će dobiti cjepivo AstraZenece. Tko će se prvi cijepiti, onaj tko prvi otvori ambulantu. U domovima zdravlja se već negdje cijepi u nekim županijama. Neki su već prešli na drugu fazu cijepljenja. To je naprosto određeno brojevima ljudi koji su u prvim skupinama", kazao je Capak.

U Hrvatskoj će Sputnjik doći kada ga registrira Agencija za lijekove, kazao je Capak.

Novi režim na slovenskoj granici

"Svi smo u ovoj epidemiji povezani. Svatko tko misli da se može naći rješenje za epidemiju taj je u krivu. Države mogu donositi rješenja. Ovo što ste pitali za Sloveniju je kao domino efekt a vezano je za pooštravanje režima ulaska u Austriju", kazao je ministar Davor Božinović. Mi smo stalno u kontaktu, dodao je.

"Nadam se da će i tamo početi padati brojevi i da će to dovesti do situacije da se sve to vrati, nije krenulo tvrdo, takvu informaciju imamo. Svi imamo razumijevanja i mislim da će tako biti i u buduće", kazao je. "Mi smo i dalje u crvenom, kao i većina Europe", kazao je Božinović. "Mi smo zeleni kada budemo imali manje od 25, incidenciju", dodao je. "Više manje znamo otprilike što nam treba za sigurnu turističku sezonu, i zato govorimo o tome da moramo nastaviti ovim putem. Imamo i dalje pad. On i sad postoji, ali to je mali pad. Ne kažem da je to jedini kriterij, ali moramo to imati u vidu kada razmišljamo što se sve mora raditi. Mi jesmo zadovoljni, sve ove dane mi procjenjujemo, ali ne smijemo izgubiti širu sliku", napomenuo je.

Snimka Keruma i racija u Zagrebu

"To su uobičajena postupanja policije. Policija je u Zagrebu imala dojavu. Ona se organizira da provodi zakon i djeluje, uključujući i ovaj dio prema javnosti, preventivni. Kada ima kvalitetnu dojavu i kada se po njoj djeluje onda su rezultati više nego očiti", kazao je Božinović.

"Upravo kao ministar ne mogu reći odgovor koji bi vas zadovoljio. Ono što je meni bitno je da policija radi svoj posao. Pročitao sam priopćenje Vrhovnog suda, a s obzirom da sam na čelu sustava, ja ne mogu davati izjave, koje bi se mogle protumačiti kao utjecaj na rad policije. Policija će i u ovom slučaju odraditi kvalitetno posao, kazao je Božinović na pitanje novinara oko snimke tuluma Željka Keruma na kojem su bili i suci.

Biranje raznim cjepivima u Beogradu

"Ja ne znam za situaciju kako je u Beogradu. Ono što znam iz medije je da oni cijepe ruskim i kineskim. Nemamo razloga sumnjati u u ta dva cjepiva. Za rusko cjepivo su objavljeni rezultati trećeg kliničkog ispitivanja prekjučer. Za kinesko nije objavljeno", kazao je Capak.

"Ako se želite ići cijepiti u Beograd to je vaš izbor", kazao je Capak na pitanje novinarke. "Ovdje se još ne možete cijepiti ruskim ili kineskim, ali ćete se moći cijepiti s registriranim cjepivima kad dođete na red", dodao je.

Što se tiče Covid putovnica raspravljat će se na razini EU, kazao je Božinović.

Koliko je realno revidiranje mjera do 15. veljače?

"Svi skupa trebamo shvatiti koliko je kontekst bitan. Bavimo se u raspravama koje su za nekoga bitne, no u širem kontekstu one mogu stvoriti određeno dojam, ljudi se opredjeljuju, a od te šume ne vidimo put kojim trebamo ići. Ovo je pad, ali on treba biti veći. Ono što se usporilo je cijepljenje. Imamo iskustvo od prošle godine, a to je da kada dođe proljeće virus se manje širi, a znamo i u kojim situacijama širi. Ne isključujemo niti jednu mogućnost. Što će biti, neke konkretne odluke, to vam nitko ne može reći. Ovaj virus je pokazao da se u deset dana situacija može rapidno promijeniti. Treba imati u vidu sve. Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja je uspjela spustiti broj zaraženih, a nije uvela one najstrože mjere. Hrvatska je napravila odličan posao, do sada, to nije gotovo", kazao je Davor Božinović dodajući da oni znaju da je ljudima teško.

"Ljutnjom nećemo postići ništa, ali solidarnim pristupom mislim da ćemo uspjeti, zapravo siguran sam", kazao je.

Istraživanje o prokuženosti nacije

"Mi smo krenuli s prikupljanjem seruma. Imamo ih oko 500 iz raznih dijelova RH. U kontaktu smo s kolegama koji će nam dostaviti serume i paralelno krećemo s analizama. Moja je pretpostavka je da do kraja veljače studija treba biti gotova. O rezultatima je još uvijek prerano, ali krajem idućeg tjedan možda budem imao više informacija", kazao je Capak.

Sekvencioniranje i novi sojevi

"Jedan dio je urađen. Sekvencirali smo uzorke iz Varaždina. Tu se pokazalo da je detektiran jedna varijanta s porijeklom iz Škotske. Pokušat ćemo vidjeti s kolegama iz Čakovca je li ima uzoraka koji se još mogu uzeti", kazala je Alemka Markotić.

"Veći broj uzoraka će se u neko dogledno vrijeme početi analizirati. Trebaju se pronaći i financijska sredstva", dodala je.