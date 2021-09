Plenković: Između Kosova i Srbije može se dogoditi jedino deeskalacija. Hrvatska ne želi nemire i incidente

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas u povodu Dana Grada Bjelovara na obilježavanju Dana bjelovarskih branitelja i svečanoj sjednici Gradskog vijeća. U njegovoj pratnji su ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.

– Grad Bjelovar od 18. stoljeća predstavlja važnu gospodarsku i prometnu točku. Izuzetno mi je drago što nakon lokalnih izbora vidim sinergiju županije i grada. Uvjeren sam da ćete dati važan doprinos u godinama koje dolaze, a Vlada će učiniti sve što može da se vaš gospodarski potencijal poboljša – kazao je Plenković.

– Vi ste grad u kojem je važna prehrambena, drvna industrija. Mi smo na samom početku krize shvatili da moramo djelovati. Prošli smo kroz najveću financijsku krizu u posljednjih 100 godina. Prošli smo kroz najveću zdravstvenu krizu u posljednjih sto godina. Uložili smo 209 milijuna kuna u 1200 poslodavaca na ovom području. Pokazali smo snagu države. Na temelj tog snažnog odgovora države idemo dalje.

– Projekt Sjever okupit će nekoliko županija. To će omogućiti napredak na svim područjima. To vidim kao prednost za gospodarstvo, za promet, za obrazovanje – istaknuo je i napomenuo kako će projekt voditi ministrica Nataša Tramišak.

Kazao je da će uz projekt Sjever uslijediti i nastavak izgradnje brze ceste. Istaknuo je kako je riječ o projektu vrijednom 400 milijuna kuna koji će biti završen do kraja mandata ove Vlade.

O aktualnim događajima

Pozdravio je ukidanje viza za SAD-e i zahvalio se ministru Božinoviću na trudu.

Upitan o slučaju predsjednika studentskog zbora i člana HDZ-a Mihovila Miokovića, kazao je da se o tom slučaju oglasila već mladež HDZ-a.

- To nema nikakve veze s HDZ-om. Što god je on to činio, on je to sam i objavio na društvenim mrežama. To je on radio u sklopu Studentskog zbora. Niti imamo veze s njim niti dolazi u obzir ovo vječno etiketiranje.

Govoreći o promjeni izbornog zakona u BIH, najavio je kako će hrvatska Vlada biti konstruktivna.

- Cilj ove Vlade su partnerski odnosi s Bosnom i Hercegovinom.

Odgovorio je i na kritike kako je Hrvatska dobila "najmanje sredstva od Europske komisije jer je najmanje razvijena". Podsjećamo, Hrvatskoj je jučer uplaćeno 818 milijuna eura predujma za Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Uz Hrvatsku, sredstva su uplaćena i Austriji (450 milijuna eura) i Češkoj (915 milijuna eura).

- To je ispod bilo kakve razine. To nije istina. To govore ljudi koji nisu ni bili akteri na hrvatskom putu u Europskoj uniji. Ta ekipa dobila je povjerenje građana i onda nama prigovaraju. Da smo njih slušali, ne bi ušli u Europsku uniju još 150 godina. Dobro je da ima aktera koji zagovaraju lažni referendum za euro, pa da vidimo tko je za to. Možemo? Jesu li oni za euro ili nisu? SDP? Ja to ne znam. Imamo raspravu koja je blago rečeno bizarna.

O regiji

- Ursula von der Leyen dolazi u regiju zbog summita koji je idući tjedan. Ona će u tri dana obići 6 zemalja. Šalje poruku da je Europska unija tu. Puno je aktera na jugoistočnom dijelu Europe, nije Unija jedini akter. Između Kosova i Srbije može se dogoditi jedino deeskalacija. Svaka takva napetost može izazvati nemire i nekakve incidente, a to sigurno nije politika koju Hrvatska želi kao, ja bih rekao, sidro stabilnosti i demokracije na jugoistoku Europe. Što se tiče Crne Gore, mi smo dali priopćenje. Samostalna, sigurna Crna Gora koja funkcionira. To je naš interes