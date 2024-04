VIDEO Analitičari o izborima: Plenković se neće odreći SDSS-a jer bi pokazao slabost

Analitičari Ankica Mamić i Mate Mijić u studiju Večernji TV-a komentiraju rezultate parlamentarnih izbora te moguće koalicije. "Potvrdila su se istraživanja, razbio se mit da velika izlaznost ruši HDZ. Pokazalo se da su zapravo kampanje, ja bih rekla, gotovo bačen novac za dosta stranaka", kazala je uvodno Ankica Mamić.

"Govorili smo viša puta da HDZ, ako bude pri gornjoj granici raspona mandata, ima lakši put. Što ne znači da druga strana nema nikakve šanse. Samo ta druga strana mora stvoriti čudnovatog kljunaša od većine", ističe Mijić te dodaje: "Mislim da SDP-u i koaliciji nedostaje pet, šest mandata više da bi mogli reći da ta priča može funkcionirati".

"Možemo nije htjelo svoju dugoročnu perspektivu riskirati zbog kratkoročnog dobitka", rekao je.

"Cijeli Domovinski pokret za sada nije izgledan, barem dok ne vidim hoće li Mislav Kolakušić otići u Europski parlament ili neće jer on je rekao jasno da nikako neće s HDZ-om. Dakle, to je jedan mandat koji je on osvojio za koaliciju, a drugi je gospodin Lacković koji je otprilike poslao poruku da će biti pri vlasti pa kakva god bila. Mislim da je premijeru Plenkoviću ovaj scenarij koji je mrvicu teži ipak bliži", kazala je Mamić.

Analitičari su komentirali postoji li mogućnosti da se HDZ odrekne Andreja Plenkovića pa da se stranke dogovori s cijelim DP-om. "Nije to potpuno nevjerojatan scenarij, ali treba uzeti u obzir da čak za HDZ bez ponovljenih izbora bi to bilo jako nategnuto. Plenković je doveo do rezultata koje imaju. Bi li to ostavilo trajne posljedice na odnose unutar stranke i podršku koju uživa barem u dijelu spektra, to definitivno. Treba uzeti u obzir, ako DP bude inzistirao na uvjetima, bez SDSS-a i izlazak iz Istanbulske konvencije, to je direktan atak na političko nasljeđe Andreja Plenkovića. Njemu se to neće svidjeti i pokušat će ih raskoliti. Ako DP ostane homogen, oni mogu reći: 'Mi možemo s HDZ-om, ali ne s ovim koji nas je pokušao raskoliti'. Onda je na HDZ-u odluka", rekao je Mijić.

Mamić je dodala: "Mislim da Andrej Plenković jedino sam može otići s vrha HDZ-a". Također, analitičarka dodaje: "Mislim da se Plenković nikako neće odreći SDSS-a, da on to zapravo i ne smije napraviti jer bi pokazao slabost. Mislim da Andrej Plenković ima ne tako tešku situaciju raskoliti DP. Što znači raskoliti? Da se ti različiti interesi, koji jesu u biću DP-a, mogu naći dvije različite logike koje se mogu pred biračima opravdati".

Na pitanje jesu li za ljevicu izbori na neki način izgubljeni onoga trenutka kada je Možemo odlučilo da ide samostalno na izbore, Mamić odgovara: "Ja mislim da da".

"Sandra Benčić sada poziva i DP i Most, one s kojima ne bi bez maske razgovarala, da idu sad rušiti Andreja Plenkovića. Oni su tu priliku propustili. To je njihov legitiman izbor, oni grade stranku za budućnost", dodala je.

Mamić ističe kako ima nezadovoljnih u SDP-u, no misli da će ih umiriti činjenica što su europski izbori za manje od dva mjeseca. "Bit će zanimljivo gledati kako će SDP preživjeti", kazala je Mamić, a Mijić ističe: "Problem je što je SDP postao neambiciozna stranka. Oni sami znaju da neće u dogledno vrijeme vladati Hrvatskom. Peđa Grbin je, po svemu sudeći, ispao loš lider".

Cijelu analizu možete pogledati na YouTube i Facebook stranici Večernjeg lista