'Uzeo je bebu i vratio se po Nizamu. Udarao ju je, a ona me pogledala i rekla mi 'pomozi'. Nisam mogla...

U jednoj od svađa koje su krenule kada je Nizama saznala za vezu Nermina i policajke on je njoj rekao: "Prvo ću ubiti dijete. Ti ćeš to gledati, pa ću onda ubiti tebe, pa ću se onda vratiti i ubiti sve one koji su te podržavali" - prepričava Zijada Pamuković-Vuković.