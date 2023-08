Otac ne želi preuzeti tijelo ubojice. Ministar otkrio što će biti s policajkom ako se dokaže da je odala lokaciju žrtve

Stotine ljudi došle su danas na pokop Đengizu i Denisu Onderu, ocu i sinu, žrtvama pomahnitalog ubojice Nermina Sulejmanovića iz Gradačca, koji ih je hladnokrvno ubio u petak. U krvavom piru Sulejmanovića, nakon što je pretukao bivšu nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, a potom je i brutalno likvidirao jednim hicem u glavu, ubojica se uputio u grad gdje je ubio Đengiza i Denisa Ondera. Tada je ranio i Harisu Onder, majku i suprugu, koja se i dalje s teškim ozljedama nalazi u UKC u Tuzli. I dok su žrtve dostojanstveno pokopane, tijelo ubojice nitko ne želi preuzeti. Postavlja se pitanje gdje i kada će biti pokopan Sulejmanović. Kako doznaje Avaz, nitko ne želi preuzeti njegovo tijelo, pa čak ni otac.

Žrtve pokopane

Nizama Hećimović je pokopana u ponedjeljak, a javnost se od petka pita koliko nevinih žrtava u BiH treba stradati, posebno žena, dok sustav ne profunkcionira i adekvatno kazni nasilnike i spriječi nasilje. Loptica krivnje se prebacuje, traže se odgovorni, održavaju se prosvjedi diljem zemlje. Za Nizamu, Đengiza i Denisa je prekasno, ali nije za ostale potencijalne žrtve nasilja u BIH.

U međuvremenu istražni timovi MUP-a TŽ po nalogu i pod nadzorom Županijskog tužiteljstva TŽ obavljaju opsežne operativne i istražne radnje koje se odnose na događaje prije, tijekom i nakon trostrukog ubojstva i pokušaja ubojstva tri osobe u Gradačcu u petak, 11. kolovoza, priopćeno je iz Tužiteljstva TŽ. U određene provjere su uključene i druge policijske agencije. Policijski istražitelji obavljaju detaljne istražne radnje i rade na dokumentiranju različitih segmenata vezanih za spomenute događaje, a Tužiteljstvu još nisu dostavljena pojedinačna izvješća i prateći materijalni dokazi.

- Do dostavljanja izvješća i materijalnih dokaza, njihove analize i donošenja tužiteljskih odluka, Tužiteljstvo nije u mogućnosti i ne može iznositi u javnost bilo kakve detalje i informacije o svakoj pojedinačnoj provjeri i istražnoj radnji koje se obavljaju - navode iz Tužiteljstva TŽ. Obitelj upire prstom u policiju i pravosuđe kriveći njih za monstruozno ubojstvo mlade žene. Javnost razapinje sutkinju koja je monstruma pustila na ulicu. Ured disciplinskog tužitelja VSTV-a BiH (UDT) je formirao predmet po službenoj dužnosti o postupanju suca Općinskog suda u Gradačcu. UDT BiH je formirao predmet po službenoj dužnosti na osnovi članaka objavljenih u medijima o postupanju sutkinje Općinskog suda u Gradačcu Lejle Numanović.

- Ured će istragom utvrditi relevantne činjenice predmeta kako bi se ispitali navodi o povredi službene dužnosti suca u postupku donošenja odluke - navedeno je. Početkom srpnja ove godine Nizama Hećimović, koja je u petak monstruozno ubijena, zatražila je od nadležnih institucija da nju i bebu zaštite od nasilnika, njezina nevjenčanog supruga. Policija je 7. kolovoza zatražila zabranu prilaska za Nermina Sulejmanovića, međutim, Općinski sud u Gradačcu je to odbio. Četiri dana poslije je brutalno ubijena u uživo prijenosu na Instagramu.

Na potezu Tužiteljstvo

Ubojica nije dobio zabranu prilaska niti je žrtva zaštićena od nasilnika kojeg je prijavila nadležnima. Rješenje o neodređivanju zabrane prilaska potpisala je sutkinja Numanović protiv koje UDT BiH sada vodi postupak. Predsjednica Općinskog suda u Gradačcu Slobodanka Kojić objavila je priopćenje za javnost u vezi s trostrukim ubojstvom u tom gradu i postupanjem policije i pravosudnih tijela. Tvrdi da im policija nije dostavila dokaze o nasilju i prijetnjama te da nadležna sutkinja nije mogla donijeti drugačije rješenje.

Tužiteljstvo TŽ i MUP provjeravaju navode prema kojima je policajka Sulejmanoviću otkrila lokaciju na kojoj se skrivala njegova partnerica s djetetom. Tetka ubijene Zijada Vuković Pamuković potvrdila je da se Nizama kod nje s djetetom skrivala sedam dana i da je njezinu lokaciju znala samo policija.

Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, rekao je za Dnevnik Nove TV da, ako se dokaže da je ubojici lokaciju otkrila policajka, to je izravno sudjelovanje u ubojstvu i da tu osobu treba privesti. Prozvana policajka se trenutačno nalazi na odmoru u Italiji. Ono što je sve dodatno razbjesnilo je objava policajke na dan Nizamina ubojstva. Ona je objavila njezinu crno-bijelu sliku i napisala: "Nizama Hećimović! I ime i prezime, od krvi i mesa, sa srcem i dušom..." Dženana se, inače, predstavlja kao borac za prava žena i protiv obiteljskog nasilja, a korisnici društvenih mreža bijesni su na dvoličnost i činjenicu da je, čini se, upravo ona pomogla monstrumu da ubije svoju ženu i još dvoje ljudi.

Ministar unutarnjih poslova TŽ Hajrudin Mehanović osvrnuo se na navode da je jedna policajka otkrila lokaciju, ali i da je Sulejmanović bio u prijateljskim odnosima s rukovodstvom PU Gradačac, kazavši da je na potezu Tužiteljstvo TŽ koje je pozvao da rasvijetli ove navode. Na navode o mogućoj vezi policijskih službenika s osobom koja je počinila teško kazneno djelo, višestruko ubojstvo i ranjavanje na području Gradačca, odgovor ne može dati MUP u ovom trenutku. Odgovori se nalaze u dokaznim materijalima koji su predmet obrade Tužiteljstva. Tužiteljstvo, kad sa sigurnošću utvrdi postoji li veza ili ne, o tome će vas obavijestiti – rekao je ministar unutarnjih poslova TŽ Hajrudin Mehanović. On je dodao kako poziva Tužiteljstvo da to utvrdi. On je dodao da ne postoji pritisak Tužiteljstva TŽ-a na MUP, već da postoji pritisak javnosti.

