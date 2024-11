Uzbuđenja u sloganima manjka oduvijek, svi su uvijek za novu ili bolju Hrvatsku, kako vam se čine ovogodišnji?

"Za novog predsjednika koji ujedinjuje" krajem prosinca glasat će oni koji žele da na Pantovčak zasjedne HDZ-ov kandidat Dragan Primorac. Kojeg točno datuma će to napraviti, odnosno kada će biti ovogodišnji predsjednički izbori, još uvijek ne znamo, ali ono što je sigurno, izazivači Zorana Milanovića u kampanje su već ušli odavno, a sad ih dodatno "pojačavaju" sloganima. Uspješno ili i ne baš, procijenit će birači, dok ćemo se mi prisjetiti "riječi ili sažetih izreka koje se lako pamte", kako Hrvatska enciklopedija definira slogane, kojima su nas kandidati iznenađivali kroz godine. Jesu li se slogani zaista i lako pamtili, to opet prosudite sami.

Krenut ćemo mi od ove godine. Predsjednik koji ujedinjuje htio bi biti Primorac, kao što smo već i rekli, a "Na braniku Hrvatske" kao "Predsjednik iz naroda" stajao bi Mostov Miro Bulj. "Marija za Hrvatsku" koja je ujedno i "Više od karaktera" fraze su s kojima u utrku za Pantovčak ide nezavisna Marija Selak Raspudić, dok "Predsjednica nove generacije" planira biti Ivana Kekin, kandidatkinja Možemo!. "Za Hrvatsku naših pobjeda" bit će Tomislav Jonjić, dok ostali pretendenti na Pantovčak zasad svoje vizualne identitete nisu istaknuli.

Nije to napravio čak ni još aktualni predsjednik Zoran Milanović, koji je prije pet godina utrku za čelo države trčao s rečenicom koja ga je pratila i čitavog mandata; "Normalno, predsjednik s karakterom". Upravo je taj slogan kao inspiraciju iskoristio tim Marije Selak Raspudić, a i ona sama kazala je da je slogan "Više od karaktera" izabran kako bi pokazala da se može nositi s Milanovićem.

- Ovaj slogan detektira ključan problem hrvatskog društva, a to je da smo imali samo karakter. On ne može biti sam sebi svrha. Kad država postane rob vašeg karaktera, onda imate ono čemu svjedočimo danas, a to je da se zbog nekih inata ne mogu postići ključni politički dogovori - kazala je M. Selak Raspudić. Hoće li Milanovića pobijediti, ostaje vidjeti.

Prošle izbore to nije pošlo za rukom, primjerice, Kolindi Grabar Kitarović koja se borila pod sloganom u koji je inkorporiran, naravno, onaj najpoznatiji svih vremena; prvi slogan Franje Tuđmana "Zna se". "Predsjednica. Jer Hrvatska zna!" fraza je s kojom je K. Grabar Kitarović išla po drugi mandat, pa gotovo, na kraju, ostala i bez drugog kruga predsjedničkih izbora jer za vratom joj je ozbiljno 2019. puhao Miroslav Škoro. "Sad il' nikada" bila je njegova krilatica za izbore, posuđena iz istoimene pjesme koju narod više zna pod naslovom "Mata", a nesuđeni predsjednik koristio je i kasnije svoje hitove za politiku pa je na parlamentarne izbore otišao sa sloganom "Zato što svoje volim". Škoro je sad daleko od politike, a svom silom bi joj se htio vratiti Mislav Kolakušić koji će, nakon što je izgubio mjesto u europskom pa onda i u hrvatskom parlamentu, probati napasti Pantovčak. Prije pet godina radio je to pod egidom "Ili Mislav, ili je svejedno", birači su pokazali da su ipak za "svejedno", a koji će slogan ove godine odabrati Kolakušić, tek ćemo vidjeti.

A kad smo već kod 2019., ne smijemo zaboraviti da je, nakon navedenih, najveći broj glasova za predsjednika dobio Dario Juričan koji je mijenjao ime u Milan Bandić pa "isfurao" nekoliko slogana među kojima su bili i "Korupcija svima, ne samo njima", "Što god Vam obećali, ja nudim duplo" i "Možete mi otimati ime, ali mi ne možete oteti korupciju".

I Dalija Orešković natjecala se tada kao "Predsjednica bez maske", Ivan Pernar s porukom "HDZ lopovi, Hrvatsku ste pokrali", Katarina Peović sa sloganom "Uz Katarinu za narodnu većinu", a bili su tu još i Dejan Kovač, Anto Đapić i Nedjeljko Babić koji su svi zajedno osvojili 1,31 posto glasova pa se njihovih slogana slabo sjećamo.

Ništa, doduše, pamtljiviji nije ostao ni onaj Ive Josipovića kad je prije deset godina pokušao izboriti drugi mandat. "To je pravi put", poručivao je Josipović, nasuprot kojeg je stajala Kolinda Grabar Kitarović sa "Za bolju Hrvatsku" te odnijela pobjedu. Kandidat te godine bio je i Ivan Vilibor Sinčić čija je jedna od poruka bila "Za Hrvatsku bez dužničkog ropstva", a i Milan Kujundžić koji je s plakata poručivao da stiže "Nova Hrvatska".

Ništa uzbudljiviji izbori, barem što se slogana tiče, nisu bili ni 2009. godine, kad je pobijedio Ivo Josipović s parolom "PravDA". U drugom krugu bio je on tada s Milanom Bandićem, koji je u utrku išao s parolom "S predsjednikom na posao", baš kao i pet godina ranije Ljubo Ćesić Rojs. Na Pantovčak je te godine kao "Treći hrvatski predsjednik" htio i Nadan Vidošević, bivši predsjednik Hrvatske gospodarske komore kojem je upravo ovog tjedna potvrđena kazna od osam godina zatvora zbog milijuna u aferi Remorker. "Predsjednik poduzetnik" kao "Pošten i pravi čovjek za bolju Hrvatsku" htio je tad postati i Boris Mikšić, a Vesna Pusić predstavljala je "Novu generaciju hrvatske politike", koju ove godine, barem sloganom, donosi Ivana Kekin.

