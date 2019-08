Užas u Zagrebu: Trojica državljana Srbije mlatila muškarca i uzela mu novac, preminuo je u bolnici

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad tri državljana Republike Srbije (48,31,53) radi osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela „Razbojništvo“ sa smrtnom posljedicom oštećenog 80-godišnjaka, izvijestila je PU zagrebačka.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni početkom ožujka 2019. godine iza ponoći na području Trešnjevke došli u kuću gdje odvojeno, svaki u svom stanu, stanuju dvojica braće (80,78) za koje su osumnjičeni, kroz poznanstvo s osobama sumnjivog ponašanja, od ranije imali saznanja da stariji brat posjeduje veće novčane iznose.



Tom prilikom osumnjičeni 53-godišnjak je, prema ranijem dogovoru s ostalom dvojicom, ostao u dijelu kuće u kojem stanuje 78-godišnjak zadržavajući ga u tom prostoru kako ne bi mogao upozoriti brata o tome što se događa. Za to vrijeme, druga dvojica osumnjičenih otišla su do stana starijeg brata, pozvonili i ušli s namjerom da se domognu njegovog novca. Po ulasku u stan zadali su mu više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu, a potom u potrazi za novcem ispremetali stvari po kući. Unutar jednog sata, u vremenu od ponoći do jedan ujutro, osim što su ga tjelesno ozljeđivali, ujedno su ga i vezali uporni u namjeri da pronađu novac u čemu su, na kraju i uspjeli. Za sada se još uvijek radi o neutvrđenoj količini novca.



Odmah potom, njih su se dvojica vratili u dio kuće, odnosno stambeni prostor gdje ih je čekao treći osumnjičeni koji je cijelo vrijeme zadržavao 78-godišnjaka, mlađeg brata od oštećenog, kako ne bi izašao i pomogao bratu, ostavivši oštećenog u teškom stanju. Tada su se sva trojica udaljila s mjesta događaja odnoseći sa sobom za sada neutvrđeni iznos novca dok se mlađi brat odmah uputio do stambenog prostora svog starijeg brata kojeg je pronašao ga bez svijesti na podu, zavezanog i teško ozlijeđenog zbog čega je odmah pozvao policiju.

Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, ozlijeđeni 80-godišnjak je kolima hitne medicinske pomoći prevezen u KB Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno. Početkom lipnja oštećeni je zbog teškog zdravstvenog stanja i potpune ovisnosti o tuđoj njezi i pomoći nakon politraume zadobivene prilikom razbojništva, premješten u drugu bolnicu,Osumnjičeni 53-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je dostavljeno nadležnom županijskom državnom odvjetništvu. Policijski službenici nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska druge dvojice osumnjičenih.