Uspon i pad hrvatskog 'Clooneyja': Bio je najmlađi ministar, skupljao je umjetnine, a u zatvoru mora biti 8 godina

Visoki kazneni sud potvrdio je ovoga tjedna nepravomoćnu presudu kojom je bivši predsjednik HGK Nadan Vidošević bio osuđen na ukupno 8 godina zatvora zbog izvlačenja 35 milijuna kuna iz HGK u tzv. Aferi Remorker. Vidošević je u Remetincu već gotovo tri godine, od izricanja nepravomoćne presude u prosincu 2021. A kako je presuda sada postala pravomoćna, Vidošević će morati vratiti Hrvatskoj gospodarskoj komori 35 milijuna kuna. Ako to ne učini sam, ti će se milijuni naplatiti iz Vidoševićeve impozantne imovine koja se nalazi pod sudskom blokadom.

Konačni je to epilog propasti nekoć vrlo uglednog predstavnika hrvatskog gospodarstva i politike koji se u tim krugovima kretao još od početka devedesetih. Kao mladi financijski direktor cementare učlanio se u HDZ, a gdje su vrlo brzo prepoznali njegove ambicije pa je tako i vrlo brzo postao župan, pa ministar pa predsjednik Komore, a javnost ga pamti i kao predsejdničkoog kandidata sa impozantnom imovinskom karticom, koji je na izborima krajem 2009. obećavao „stabilnu i sigurnu Hrvatsku kao državu rada i jednakih mogućnosti“.

U poslovni svijet Splićanin Nadan Vidošević ulazi kao 24-godišnjak, 1984. godine, kada se nakon završenog Ekonomskog fakulteta zapošljava kao referent u tvrtki Dalmacijacement, čiji direktor postaje 1990. kada tvrtka završava u stečaju. U to vrijeme učlanjuje se u HDZ, a kao njihov član 1993. godine imenovan je Splitsko-dalmatinskim županom. Ubrzo ulazi i kao zastupnik u tadašnji Županijski dom Hrvatskog sabora, a iste godine postaje i najmlađi ministar gospodarstva u ratnoj Vladi Nikice Valentića. Godine 1995. dolazi na čelo Hrvatske gospodarske komore. Od 2005. do 2011. bio je i predsjednik Uprave Kraša, a od kraja 2011. savjetnik u Upravi te tvrtke.

U tijeku svoje karijere obnašao je i funkciju predsjednika nogometnog kluba Hajduk koji je za njegova mandata osvojio devet od mogućih dvanaest nacionalnih trofeja i plasirao se u četvrtfinale Lige prvaka kao 5. najbolji klub u Europi te sezone. U razdoblju 1995. – 1996. bio je i na čelu Hrvatskog nogometnog saveza. Protiv Nadana Vidoševića i još niza čelnika Hajduka je 2003. podignuta i optužnica zbog financijskih malverzacija i nestanka 55 milijuna kuna u Hajduku između 1992. i 1997., kada je on bio predsjednik Upravnog odbora kluba, no 2011. je Vidošević izbačen iz te optužnice. Od 2005. do 2011. bio je predsjednik Uprave Kraša, uz kraću pauzu za svoju predsjedničku kampanju 2009. godine, a od kraja 2011. savjetnik u Upravi te tvrtke.

Sredinom listopada 2013., nakon izbijanja afere Remorker, kojom ga se teretilo da je organizirao kriminalnu skupinu radi izvlačenja više od 35 milijuna kuna iz HGK-a, u javnost počinju izlaziti informacije o sumnjivom bogaćenju Vidoševića. Da posjeduje mnoge nekretnine nije bila tajna, jer se o tome govorilo i u predsjedničkoj kampanji 2009. godine, ali sada su se počeli pokazivati načini njihova stjecanja.

Vidošević je bio poznat i kao kolekcionar umjetnina i starih knjiga, no sa uhićenjem su se otkrili razmjeri njegova kolekcionarstva, pa se počelo pisati i o velikim novcima što ih je Komora izdvajala za umjetnine, koje su po tvrdnjama nekih galerista bile precijenjene. U javnost je tada izašla i informacija o još jednoj njegovoj strasti – lovstvu, kada su objavljene fotografije brojnih lovačkih trofeja prilikom pretresa njegove kuće. Ispostavilo se kako je čak išao u lov na polarnog medvjeda, a u bunkeru u svojoj vili držao je trofeje.

No, i prije 2013. su se kroz medije provlačile sumnjive okolnosti projekta Krašograd, za koji je Kraš 2006. kupio zemljište u Pisarovini na kojem je izgrađen ekopark sa smještajnim, ugostiteljskim i sportskim sadržajima. Kako je ispalo, oko 150 hektara poljoprivrednog zemljišta oko Krašograda kupili su tada i sam Vidošević, koji je tada bio predsjednik Uprave Kraša, te još neki direktori tvrtke. Zemlju su kupovali tek za nekoliko kuna po četvornom metru.

Nakon istrage ispostavilo se kako su Nadan Vidošević i njegova obitelj u posjedu čak 26 nekretnina diljem Hrvatske koje su stavljene pod blokadu. Uz brojne stanove, kuće, apartmane, zemljišta i pašnjake, Vidoševiću su pod blokadom završili i jedan brod te tri vozila. Također je blokirana i kolekcija oružja vrijedna oko 296.000 kuna te poveća zbirka umjetnina od 444 umjetnička djela, čija se vrijednost kretala na oko nekoliko desetaka milijuna kuna. Istražujući svu tu imovinu USKOK je došao do zaključka da postoji nesrazmjer između obiteljske stečene imovine i legalnih prihoda do 2012. godine te da iznosi 38,4 milijuna kuna, pisao je Večernji list.

Sudski vještaci su utvrdili kako je sumnjivo bogaćenje, potkrijepljeno nesrazmjerom u prihodima i rashodima Vidoševićeve obitelji, počelo 1997. godine. Njegov pad je krenuo kad je vlasnik tvrtke Remorker, Igor Premilovac, na PNUSKOK došao s crnom bilježnicom i otkrio kako se preko njegove tvrtke izvlačio novac. Premilovac se poslije nagodio s USKOK-om. Optužnica protiv Vidoševića i još osam osoba, od kojih ih se četvero do početka suđenja nagodilo s tužiteljstvom te su osuđeni na rad za opće dobro ili uvjetne kazne, podignuta je u srpnju 2015. godine.

Ključni akteri afere Remorker - vlasnik istoimene češke tvrtke Igor Premilovac, koji je prvi progovorio o cijelom slučaju, te marketinški stručnjak Davor Komerički koji je Vidoševića povezao s lancem izvlačenja novca iz HGK, nagodbom su zatvorsku kaznu od godinu dana pretvorili u rad za opće dobro. Premilovac je pristao u državni proračun uplatiti 2,9 milijuna kuna koliko je, prema nagodbi, bila njegova provizija od novca kojega je podizao preko inozemnih računa i vraćao u Hrvatsku.

Na uvjetnu je kaznu od 11 mjeseci, uz rok kušnje od četiri godine, nakon priznanja osuđena vlasnica tvrtke za posredovanje nekretninama i Vidoševićeva nekretninska savjetnica Vesna Rodić, a uvjetnu je kaznu dobila i Jasna Mrakovčić Grubić optužena da je uz Vidoševića iz HGK izvlačila novac lažirajući kupnju umjetničkih slika.

Suđenje za preostalih pet optuženih trajalo je pet godina, te je završeno 22. prosinca 2021. kada je Nadan Vidošević proglašen krivim po svim točkama optužnice te osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od osam godina. Krivim je proglašen za izvlačenje novca iz HGK i zato što je na račun Kraša, čiji je bio predsjednik Uprave, kupio bager za svoje privatno imanje. Proglašen je krivim i za kupovinu skulptura novcem Hrvatske gospodarske komore. S obzirom na to da je Vidošević nepravomoćno osuđen na više od pet godina zatvora, bivši čelnik HGK je izravno iz sudnice završio u zatvoru.

Uz Vidoševića, zbog izvlačenja novca iz HGK fiktivnim poslovima je na dvije godina osuđena bila i njegova dugogodišnja najbliža suradnica Zdenka Peternel, dok su bivša voditeljica računovodstva HGK Josipa Miladinov i njena zamjenica Jasna Mikić nepravomoćno oslobođene optužbi. Pred kraj suđenja Uskok je odustao od progona Jadranke Ivčić, nekadašnje potpredsjednice Nadzornog odbora Kraša, optužene zbog nabave bagera za Vidoševićevo imanje u Gorskom kotaru.