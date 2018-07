Uspjeh nogometaša ujedinio naciju i vratio optimizam

U Hrvatskoj u kojoj u društvu nedostaje optimizma, ali i vođa koji bi građane ujedinili u borbi za bolje sutra u ekonomskim i društvenim segmentima te opće dobro stavili iznad osobnih dobitaka i probitaka ulazak male nacije poput hrvatske u polufinale Svjetskog nogometnog prvenstva i pobjeda protiv Rusa čini se da je kod ogromne većine građana izazvala izljev veselja i ponosa zbog uspjeha reprezentacije i barem nakratko ih izvukla iz nezadovoljstva. Koliko uspjeh nogometaša znači za imidž Hrvatske u svijetu, ali i koliko može pozitivno djelovati na ekonomiju, pa pojedinačno i na same građane koje nogomet uveseljava, jer im šalje poruku da se radom, trudom, upornošću, vjerom u sebe “mali” mogu izboriti protiv “velikih” i dići do vrha?

Sreća razočaranih građana

Politolog prof. Zdravko Petak, koji se bavi javnim politikama, globalnom i komparativnom političkom ekonomijom, ističe da uspjeh nogometaša zasigurno djeluje pozitivno jer našu malu zemlju koja nije baš ekonomski uspješna diže na dosta visoku razinu popularnosti. U turizmu, smatra, to za Hrvatsku može imati izravne poticaje. Ali ne manje važno za građane ističe i sljedeće:

– Sada kad je dramatično visoka razina nezadovoljstva, opće depresije među građanima, nepovjerenja u institucije i nevjerovanja da će biti bolje, s ulaskom naše reprezentacije u polufinale dogodio se taj izljev otvorene sreće i zadovoljstva među građanima i to ljudima puno znači. Bio sam sretan kad sam vidio da ništa od priče da će nas Rusi morati dobiti jer su domaćini, jer su veliki i jer su kupili Agrokor. Pokazalo se da je čvrstina volje, karaktera važnija od toga, a time se šalje poruka i građanima da se upornošću, voljom, kolektivnim duhom može dosegnuti daleko. I to je ta najvažnija poruka pojedincima da i u ovoj situaciji beznađa, razvijenog ekstremnog nezadovoljstva u društvu ljudi vjeruju da se uz malo sreće mukotrpnim radom, poštovanjem nekih pravila, isticanjem kolektivnih interesa iznad privatnih probitaka može dogurati do visokih razina – govori Petak. Makar nogometaši ne napravili ništa više, ovo je, kaže, već strašno puno i njemu osobno bilo je fascinantno gledati Modrića koji izvrsno zarađuje, a na utakmici je grizao kao da će izgubiti plaću. U Guardianu je jučer čitao članak u kojem s dozom skepse gledaju na Hrvatsku, zapravo, kaže, žele reći da nam je uspjeh reprezentacije manje-više jedina stvar koja funkcionira u zemlji. Ali Petak odmah dodaje: “Pustimo sad takve komentare.”

U životu je, kaže, jako bitno da se neke stvari povežu i sa srećom i da nas vode pravi ljudi jer je ova generacija nogometaša slične razine uspjeha mogla doseći i ranije na europskim prvenstvima i na zadnjem u Francuskoj kad su prilično nesretno ispali iz natjecanja. Ovaj uspjeh protiv Rusa, za koje su teoretičari zavjere govorili da ih ne možemo dobiti, sad se, kaže, poklopio zahvaljujući i trudu i malo sreće i to je velika stvar i pokazuje i građanima da, kad dobro posložite stvari tamo gdje imate talenta, a u ovoj generaciji ga ima, neke se stvari mogu napraviti do visokih razina.

Uspješni vođe pokreću narod

Akademik Zvonko Kusić i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti također smatra da ovaj uspjeh nogometaša djeluje pozitivno na imidž Hrvatske jer je nogomet najpoznatiji i najrašireniji sport koji ima najveću pozornost pa je ovim uspjehom reprezentacije i prepoznatljivost Hrvatske u svijetu povećana.

– Također, uspjeh nogometaša proizveo je jedinstvo nacije i optimizam u društvu, a nama je itekako potreban društveni optimizam, a i jedinstvo nacije. Rijetkost je da se cijela nacija mobilizira oko nečega kao sada oko uspjeha nogometaša jer inače smo svi uključeni u neke bolesne svađe. Svi traže krivce pa se vrtimo u krug i na kraju svi postajemo krivci. Uspješni vođe su oni koji mogu mobilizirati naciju oko uspješnih ciljeva, a svaka mobilizacija koja stvara jedinstvo i društveni optimizam važna je i ovo je jedan primjer gdje se to uspjelo u jednom segmentu. Bilo bi dobro da se takvo jedinstvo nacije prelije na gospodarstvo i u društvene odnose, ali zasigurno ovakvi uspjesi doprinose jedinstvu nacije, društva i optimizmu, zaključuje akademik Kusić.