Uspjeh aktivista: Orka Lolita bit će nakon 50 godina puštena iz akvarija na Floridi

Akvarij na Floridi postigao je dogovor sa zagovornicima dobrobiti životinja o oslobađanju Lolite, kita ubojice teškog 2268 kilograma koji je držan u zatočeništvu više od pola stoljeća, rekli su dužnosnici u četvrtak. Miami Seaquarium, morski akvarij smješten u Biscayne Bayu, rekao je da je postigao "obvezujući sporazum" s neprofitnom organizacijom Friends of Lolita (Lolitini prijatelji) o vraćanju kita, koji je nedavno povučen iz predstava, u oceansko stanište na sjeverozapadu Tihog oceana u roku od dvije godine.

Lolita, 57-godišnja orka uhvaćena 1970. u uvali kod Seattlea, također je poznata kao Toki, ime koje je skraćenica za indijanski naziv za kita Tokitae, izvijestio je Miami Herald. Plan da se Lolita vrati u njezino prirodno stanište zahtijeva federalno odobrenje, prema novinama.

Proces vraćanja Lolite u njezine "domaće vode" pripremao se godinama, počevši s prijenosom vlasništva nad akvarijem na The Dolphin Co, rekla je gradonačelnica okruga Miami-Dade Daniella Levine Cava na konferenciji za novinare. Tvrtka se kasnije udružila s neprofitnom organizacijom kako bi kitu pružila medicinsku skrb. Prijašni vlasnik akvarija SeaWorld Entertainment Inc ukinuo je predstave s kitovima ubojicama 2016. Lolita, nekoć glavna atrakcija, povučena je iz predstava u ožujku 2022. nakon što je uprava promijenila vlasnika. "Nalaženje bolje budućnosti za Lolitu jedan je od razloga koji nas je motivirao da kupimo Miami Seaquarium", rekao je izvršni direktor The Dolphin Co Eduardo Albor.

Napori za oslobađanje Lolite dobili su zamah nakon što je dokumentarni film "Blackfish" iz 2013. progovorio o zatočeništvu orki. Zagovornici prava životinja godinama su se neuspješno borili na sudu kako bi izvojevali slobodu za Lolitu nakon što je Nacionalna uprava za oceane i atmosferu dodala orke na popis ugroženih vrsta 2015. Kitovi ubojice su vrlo društveni sisavci koji nemaju prirodnih neprijatelja i mogu doživjeti 80 godina.

>> VIDEO Neobično otkriće u Vukovaru: Pronašli životinju bez očiju, smatra se izumrlom vrstom